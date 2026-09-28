Alerta de tormentas en tres departamentos para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según el alerta que emitió la Dirección de Meteorología a las 14:37 de hoy.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura.

Debido a estas condiciones, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

Lea más: Calor extremo y posibles tormentas: temperaturas llegarán a 42 °C este lunes

¿Dónde lloverá?

Según el boletín meteorológico, la zona de cobertura es el sureste y este de la Región Oriental.

Los departamentos afectados son: