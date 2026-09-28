Raptaron a dos mujeres y una de ellas fue asesinada en Eusebio Ayala

Un trágico y violento episodio sacudió la tranquilidad del feriado en la ciudad de Eusebio Ayala en el departamento de Cordillera, durante las primeras horas de la mañana.

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Dos mujeres que asistieron a una fiesta, fueron abordadas, subidas a la fuerza a una camioneta y halladas en el cementerio de la ciudad, una de ellas ya sin vida y otra gravemente herida.

El hecho fue confirmado por el comisario general Luis Justiniano, director de Policía del departamento de Cordillera, quien detalló la secuencia de los acontecimientos según los datos recabados por los investigadores.

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El rapto se dio tras una jineteada

De acuerdo con el relato policial, el primer alerta ingresó a la comisaría de Eusebio Ayala alrededor de las 05:40 de la mañana. Vecinos de la zona reportaron que dos mujeres que salían de una fiesta y que se desplazaban en una motocicleta, habían sido interceptadas por una camioneta Toyota Fortuner, de color blanco.

Los testigos señalaron que las víctimas habían estado participando previamente de una jineteada en las inmediaciones. En el lugar del encuentro, se produjo un breve intercambio de palabras.

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“Según vecinos, (fueron alzadas) a la fuerza, pero después dialogaron por tres minutos aproximadamente. El conductor habló por celular con alguien y después se retiraron del lugar”, explicó el comisario Justiniano. La motocicleta en la que viajaban las mujeres quedó tirada y abandonada en la vía pública.

Hallazgo en el camposanto y estado de las víctimas

Casi dos horas después del rapto, cerca de las 07:20, una nueva llamada telefónica alertó a los efectivos sobre la presencia de dos cuerpos en el interior del cementerio de la ciudad.

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Al llegar al sitio, los agentes constataron la gravedad del ataque. Las dos estaban brutalizadas. La fallecida fue identificada como Rebeca Martínez, de 28 años. El jefe policial confirmó además que la víctima fatal contaba con antecedentes por narcotráfico.

La otra víctima es Carolina Aguilar, de 32 años, quien sobrevivió al ataque con heridas de consideración y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Caacupé, donde permanece internada.

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Investigación en curso

Efectivos del área de Investigaciones y personal de Criminalística de la Policía Nacional se desplegaron en el cementerio para el levantamiento de evidencias e inspección técnica.

El caso quedó a cargo de la fiscal Norma Salinas, de la Unidad N° 1 de Eusebio Ayala, quien coordina las diligencias para determinar la dinámica exacta del crimen, verificar si se utilizaron armas de fuego o de otro tipo, y dar con el paradero de los ocupantes de la camioneta blanca.

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No se descarta que el trasfondo del ataque esté vinculado a un ajuste de cuentas debido a los antecedentes de la víctima fallecida.