Libertad vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Libertad y Olimpia disputan hoy el clásico blanco y negro por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo de Nelson Haedo Valdez, puntero con 23 unidades, y el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, escolta con 22 puntos, juegan a las 19:15, hora de Paraguay, en el estadio La Huerta de la ciudad de Asunción. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Libertad vs. Olimpia: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:15 horas

Argentina: 19:15 horas

Brasil: 19:15 horas

Uruguay: 19:15 horas

Chile: 18:15 horas

Ecuador: 17:15 horas

Colombia: 17:15 horas

Perú : 17:15 horas

Venezuela: 18:15 horas

Bolivia : 18:15 horas

El Salvador: 16:15 horas

México: 16:15 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:15 horas

Estados Unidos - Este: 18:15 horas

Inglaterra: 23:15 horas

España: 00:15 horas

Bélgica: 00:15 horas

Marruecos: 23:15 horas

Sudáfrica: 00:15 horas

Libertad vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Libertad vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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