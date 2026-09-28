Fútbol
28 de septiembre de 2026 a la - 12:35

Libertad vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Nelson Haedo Valdez, entrenador de Libertad, durante el partido frente a Olimpia por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay.
Nelson Haedo Valdez, entrenador de Libertad, durante el partido frente a Olimpia por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Libertad y Olimpia disputan hoy la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Libertad y Olimpia disputan hoy el clásico blanco y negro por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Gumarelo de Nelson Haedo Valdez, puntero con 23 unidades, y el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, escolta con 22 puntos, juegan a las 19:15, hora de Paraguay, en el estadio La Huerta de la ciudad de Asunción. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Libertad vs. Olimpia: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 19:15 horas
  • Argentina: 19:15 horas
  • Brasil: 19:15 horas
  • Uruguay: 19:15 horas
  • Chile: 18:15 horas
  • Ecuador: 17:15 horas
  • Colombia: 17:15 horas
  • Perú: 17:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas
  • Bolivia: 18:15 horas
  • El Salvador: 16:15 horas
  • México: 16:15 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 15:15 horas
  • Estados Unidos - Este: 18:15 horas
  • Inglaterra: 23:15 horas
  • España: 00:15 horas
  • Bélgica: 00:15 horas
  • Marruecos: 23:15 horas
  • Sudáfrica: 00:15 horas

Libertad vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Libertad vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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