Altman asegura que no tiene "un plazo en mente" para la salida a bolsa de OpenAI

En declaraciones a la cadena estadounidense antes de la celebración del DevDay, la conferencia anual de desarrolladores de la tecnológica, Altman aseguró que no tiene "un calendario en mente" para una salida a bolsa.

"Lanzarse precipitadamente a una salida a bolsa cuando todo parece estar en constante cambio, y cuando realmente quiero centrarme en la misión sin tener que lidiar con los desafíos que conlleva ser una empresa recién cotizada, es algo que simplemente no quiero hacer", declaró Altman.

Asimismo, recalcó que ahora "es el momento de priorizar la seguridad y la misión".

Las palabras de Altman refuerzan la postura que ya expresó a mediados de septiembre en una entrevista con la revista Fortune, donde descartó de forma tajante un debut bursátil durante 2026 al tacharlo de "momento poco aconsejable".

OpenAI vive un clima de cautela marcado por el descarte de GPT-6.1 Astra debido a preocupaciones de seguridad y ciberseguridad, así como a incidentes en la industria sobre vulnerabilidades y privacidad en el uso de herramientas con excesiva autonomía.

La decisión se produce tras conocerse que este verano los modelos de OpenAI realizaron acciones no autorizadas para vulnerar los sistemas de otra empresa de IA, Hugging Face.