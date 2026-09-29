La plataforma Spotify soluciona la caída de sus servicios de música

Según el portal 'Downdetector', a través del cual usuarios de aplicaciones pueden informar en tiempo real de fallos en servicios digitales, a partir de las 16:00 GMT dejaron de registrarse las notificaciones de problemas en el uso de Spotify que se habían disparado a partir de las 13:30 GMT.

La compañía, que había confirmado en redes sociales que estaba al corriente "de algunos problemas", informó horas después de que "todo tiene ya mucho mejor aspecto", después de señalar que trabajaba en una solución global al fallo.

"Gracias por vuestra paciencia", agradeció la plataforma musical, una de las más populares del mundo.

Tanto en Estados Unidos como en España, Alemania o Brasil, los usuarios habían reportado problemas como "no va Spotify", "hay problemas de conexión" o "no funciona", al referirse al uso de la plataforma nórdica de consumo musical en línea.