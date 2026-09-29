Las tormentas Hanna y Fay avanzan por el Atlántico central sin amenaza para tierra

Hanna mantiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas) mientras avanza hacia el sureste a 24 kilómetros por hora (15 millas).

El sistema se encontraba a unos 1.745 kilómetros (1.085 millas) al este-noreste de las Bermudas y a unos 1.740 kilómetros (1.080 millas) al oeste de las Azores, según el último boletín oficial.

El NHC prevé que Hanna mantenga su desplazamiento hacia el este-sureste durante los próximos uno o dos días y después gire hacia el este-noreste, con pequeñas fluctuaciones en su intensidad durante los próximos días.

El organismo pronostica, además, que Hanna probablemente se convierta en un ciclón postropical hacia la segunda mitad de esta semana.

Entre tanto, Fay, que se ha disipado en dos ocasiones y posteriormente ha vuelto a fortalecerse, continúa avanzando hacia el suroeste sobre el océano Atlántico con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas).

La tormenta se encontraba a unos 2.360 kilómetros (1.465 millas) al oeste-suroeste de las Azores y avanzaba hacia el suroeste a 20 kilómetros por hora (13 millas).

El NHC prevé que Fay mantenga un movimiento hacia el suroeste o suroeste-oeste durante los próximos días, con un aumento de su velocidad de desplazamiento

Se espera, además, que la tormenta se debilite durante el próximo día y se convierta en un ciclón postropical en las próximas 36 horas.

La temporada de ciclones del Atlántico registra un récord mínimo porque, hasta ahora, no se ha formado ningún huracán, lo que los meteorólogos atribuyen al fenómeno El Niño, que implica aguas más cálidas de lo habitual en el Pacífico y este año puede romper récord históricos.

La Oficina Nacional estadounidense de Administración Oceánica y Atmosférica rebajó el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al estimar máximo 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental prevé hasta 22, sobre la media, ante el fortalecimiento de El Niño.