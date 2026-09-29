Musk, Bezos y otros líderes tecnológicos se citan con Trump para debatir sobre IA

Musk, Bezos y otros líderes tecnológicos se citan con Trump para debatir sobre IA

Nueva York, 29 sep (EFE).- Un selecto grupo de los empresarios más influyentes del sector tecnológico y altos cargos de Washington se reunirá este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en un almuerzo de alto nivel centrado en el desarrollo y las salvaguardas de la inteligencia artificial (IA), según una lista de confirmaciones obtenida por el portal Axios.