Musk, Bezos y otros líderes tecnológicos se citan con Trump para debatir sobre IA

Entre los directivos que figuran en la lista se encuentran el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el magnate Elon Musk, junto a los directores ejecutivos de Microsoft, Satya Nadella; AMD, Lisa Su; Broadcom, Hock Tan; Palo Alto Networks, Nikesh Arora; ServiceNow, Bill McDermott; Micron, Sanjay Mehrotra; y Altimeter, Brad Gerstner.
Asimismo, según el citado medio, participarán los máximos responsables de gigantes como Meta, Nvidia, Palantir, Google y Anthropic.
También estarán presentes el director de tecnología de Palantir, Shyam Sankar; el consejero delegado de Exiger, Brandon Rahbar Daniels; y los inversores David Sacks (Craft Ventures) y Chamath Palihapitiya (Social Capital).
Por parte de OpenAI, asistirá su presidente, Greg Brockman, ante la ausencia del consejero delegado, Sam Altman, quien se encuentra en San Francisco en la conferencia anual de la compañía.
Por el lado del Ejecutivo estadounidense, la cumbre contará con una amplia representación del gabinete y asesores cercanos al mandatario: el vicepresidente JD Vance; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.
La delegación gubernamental se completa con el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton; el director nacional de Ciberseguridad, Sean Cairncross; el administrador de la NASA, Jared Isaacman; el asesor científico de la Casa Blanca, Michael Kratsios; el subjefe de gabinete, Richard Walters; y el asesor legal Will Scharf.
El encuentro se produce en un momento de creciente debate sobre la intervención estatal en la tecnología, si bien la Administración Trump mantiene una postura favorable a la autorregulación y a apoyarse en la experiencia del propio sector privado.
De acuerdo con Axios, no se prevé que de la cita emanen compromisos regulatorios vinculantes ni medidas concretas a corto plazo.