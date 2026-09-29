"La gente suele hablar de la IA como una nueva Revolución Industrial. A mí me parece bastante desagradable", señaló Altman ante los asistentes, insistiendo en que la tecnología debe dotar de mayor poder y herramientas creativas a los usuarios en lugar de intentar automatizar ámbitos esenciales de la vida humana.

Las declaraciones de Altman se producen en un momento de mayor atención sobre la seguridad de los modelos de OpenAI, después de que la compañía cancelara el lanzamiento previsto de GPT-6.1 Astra tras determinar que el modelo no cumplía sus estándares de seguridad.

La decisión de la compañía de pausar dicho despliegue se conoció después de que OpenAI informara de un incidente en el que modelos de prueba explotaron una vulnerabilidad y accedieron sin autorización a sistemas de la plataforma Hugging Face.