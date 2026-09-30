Agencia de consumo de EE.UU. investiga a empresas de IA por sus riesgos, según medios

La investigación, según la cadena, que cita fuentes propias, se centra en los riesgos de sistemas de IA capaces de realizar tareas de forma autónoma, y busca determinar si las compañías cumplen con las leyes estadounidenses de protección al consumidor.

La agencia prepara ahora requerimientos formales de información a las empresas, con los que puede exigir documentos relacionados con sus productos y prácticas, agrega la cadena.

La FTC, una agencia independiente del Gobierno estadounidense encargada, entre otras funciones, de proteger a los consumidores y hacer cumplir las normas de competencia, ya ha intervenido anteriormente en casos relacionados con IA.

La agencia también mantiene abierto desde 2025 un estudio sobre los posibles efectos de los chatbots de IA en niños y adolescentes, que incluye a OpenAI.

La investigación llega en un momento de creciente preocupación por los riesgos de la IA, tras varios incidentes relacionados con agentes capaces de actuar de forma autónoma, y la salida de un investigador de Anthropic, Jacob Coxon, que advirtió sobre los riesgos de desarrollar sistemas de IA cada vez más capaces.

Mientras, el presidente Donald Trump ha defendido que las empresas de IA se autorregulen: "Hay un consenso en que debe haber una gran autorregulación, y automáticamente tenemos regulación con el Departamento de Justicia, el FBI y todo eso. Pero la autorregulación es muy importante", dijo ayer durante una reunión con directivos de las principales compañías tecnológicas en la Casa Blanca.