Economía
30 de septiembre de 2026 a la - 16:58

Las zonas del país donde la ANDE hará cortes programados de luz mañana

Corte de luz
Corte de luz, imagen de referencia.photoschmidt

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) emitió el anuncio de las zonas que serán afectadas este jueves por los cortes de suministro de energía eléctrica por trabajos programados que se realizarán en las mismas. Te contamos más detalles en la siguiente nota.

Por Pedro Da Ré
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La ANDE dio a conocer la lista de las zonas, horarios y trabajos programados que realizarán mañana, por lo que dichas zonas tendrán cortes del suministro de electricidad.

Los trabajos se realizarán en dos regiones: Metropolitana y Central.

Cortes de luz en la Región Metropolitana

Zona 1: en Ytororó desde Eugenio A. Garay hasta Rodríguez de Francia, y Gral. Bernardino Caballero e/ Sauce y Última del Cuarto Barrio de Luque, de 09:30 a 14:00 se cortará el servicio para la adecuación de estructura de media tensión.

Zona 2: en las calles 14 de Mayo y Juana de Lara del barrio San Antonio de Limpio, de 08:00 a 15:00 se trabajará en el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

Lea más: Video: unas 40 columnas de la ANDE caen tras fuertes vientos en distritos de Concepción

Zona 3: en la calle San Miguel desde Caaguazú hasta Campo Vía del barrio Caaguazú de Ñemby, de 08:00 a 18:00 se realizará el corte para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

Zona 4: en Juan Leopardi desde Lope de Vega hasta Reconstrucción Nacional, La Unión desde Juan Leopardi hasta Atilio Galfré, e intersecciones con Pasillo del barrio Mariangela de Fernando de la Mora, de 08:00 a 18:00 se interrumpirá la luz para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

Zona 5: en la calle Ombú e/ Ruta Capiatá Thompson Ypané y San Antonio del barrio Posta Ybycuá de Capiatá, de 09:00 a 13:00 se realizará el corte para la adecuación de estructura de media tensión y retiro de línea de media tensión.

Según el informe que dio a conocer la ANDE, las unidades responsables de estos trabajos son el Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución y el Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

Lea más: Por qué Atome quedó fuera de la tarifa de electrointensiva: lo que dicen Sosa y la Contraloría

Cortes de electricidad para la Región Central

Los trabajos programados en la Región Central para mañana son:

Zona 1: en la ciudad de Ypacaraí, en parte de la Compañía Hugua Hu, y la ciudad de San Bernardino en parte de la Compañía Villa Real, de 08:00 a 18:00 se realizará el corte del suministro de electricidad para la readecuación de conductores en media tensión.

Zona 2: en la ciudad de Yaguarón, enparte de la compañía Zayas, de 08:00 a 17:00 el corte se realizará para el tendido de nuevo conductor en media tensión.

Según indicaron desde la ANDE, las unidades responsables de estos trabajos son la Sección de Distribución Caacupé y la Sección Fiscalización de Obras de Distribución.