Las zonas del país donde la ANDE hará cortes programados de luz mañana

La ANDE dio a conocer la lista de las zonas, horarios y trabajos programados que realizarán mañana, por lo que dichas zonas tendrán cortes del suministro de electricidad.

Los trabajos se realizarán en dos regiones: Metropolitana y Central.

Cortes de luz en la Región Metropolitana

Zona 1: en Ytororó desde Eugenio A. Garay hasta Rodríguez de Francia, y Gral. Bernardino Caballero e/ Sauce y Última del Cuarto Barrio de Luque, de 09:30 a 14:00 se cortará el servicio para la adecuación de estructura de media tensión.

Zona 2: en las calles 14 de Mayo y Juana de Lara del barrio San Antonio de Limpio, de 08:00 a 15:00 se trabajará en el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

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Zona 3: en la calle San Miguel desde Caaguazú hasta Campo Vía del barrio Caaguazú de Ñemby, de 08:00 a 18:00 se realizará el corte para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

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Zona 4: en Juan Leopardi desde Lope de Vega hasta Reconstrucción Nacional, La Unión desde Juan Leopardi hasta Atilio Galfré, e intersecciones con Pasillo del barrio Mariangela de Fernando de la Mora, de 08:00 a 18:00 se interrumpirá la luz para el cambio de conductor de media tensión desnudo a preensamblado.

Zona 5: en la calle Ombú e/ Ruta Capiatá Thompson Ypané y San Antonio del barrio Posta Ybycuá de Capiatá, de 09:00 a 13:00 se realizará el corte para la adecuación de estructura de media tensión y retiro de línea de media tensión.

Según el informe que dio a conocer la ANDE, las unidades responsables de estos trabajos son el Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución y el Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

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Cortes de electricidad para la Región Central

Los trabajos programados en la Región Central para mañana son:

Zona 1: en la ciudad de Ypacaraí, en parte de la Compañía Hugua Hu, y la ciudad de San Bernardino en parte de la Compañía Villa Real, de 08:00 a 18:00 se realizará el corte del suministro de electricidad para la readecuación de conductores en media tensión.

Zona 2: en la ciudad de Yaguarón, enparte de la compañía Zayas, de 08:00 a 17:00 el corte se realizará para el tendido de nuevo conductor en media tensión.

Según indicaron desde la ANDE, las unidades responsables de estos trabajos son la Sección de Distribución Caacupé y la Sección Fiscalización de Obras de Distribución.