Asesinato en Eusebio Ayala: investigadores apuntan ahora a una persona “clave”

El jefe de Investigación de Homicidios, comisario Abel Cantero, confirmó que un hombre con orden de captura por robo es clave en la investigación del homicidio y tentativa de homicidio ocurrido en una fiesta en Eusebio Ayala. Las autoridades buscan identificar a los acompañantes y la camioneta Toyota Fortuner blanca sin chapa utilizada en el ataque.

En declaraciones sobre el avance de las pesquisas, el comisario Abel Cantero, jefe de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, explicó la hipótesis que manejan respecto a este sospechoso, conocido como “Junior Delvalle”. “Creemos que tiene conocimiento de las personas que participaron directamente en el hecho. No descartamos todavía su participación en el hecho”.

Seguidamente añadió: “Junior sigue siendo nuestro objetivo principal, porque hay información que lo vincula a él con esta gente o al menos conoce a estas personas”.

El comisario detalló que un testigo clave visualizó a Delvalle descender de la misma camioneta junto al principal sospechoso del crimen.

Lea más: Aparecen nuevas imágenes de la noche del horror en Eusebio Ayala

Ante esto, el trabajo de la unidad especializada se enfoca en determinar el grado exacto de implicancia: “Nuestro trabajo se enfoca en identificar a esta persona, estamos buscando evidencia para no solamente lograr la identidad, sino también ver cuál es la participación o probar la participación de esta persona en el hecho”, afirmó Cantero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro de los grandes desafíos para los intervinientes es la identificación del rodado utilizado por los atacantes. Según los datos recabados, se desplazaban a bordo de una camioneta Toyota Fortuner de color blanco.

Consultado sobre las dificultades para dar con el rodado, el comisario señaló: “Sabemos que no va a ser fácil identificar este vehículo porque es un vehículo con características muy poco particulares, no tiene chapa, entonces todos esos datos dificultan un poco”.

Asimismo, las primeras versiones indican que los agresores no serían oriundos de la zona de Cordillera, lo que refuerza la hipótesis de que provienen de otra región del país, posiblemente del norte, aunque Cantero prefirió mantener la prudencia.

“No queremos nosotros tirar una información sin tener al menos una posibilidad de confirmar estos datos. Nuestro trabajo queremos que sea lo más diligente y preciso posible”, sostuvo.

Lea más: Rastrean al presunto raptor que mató a una mujer y baleó a otra en Eusebio Ayala

La investigación continúa de forma minuciosa y en coordinación con el Ministerio Público, a la espera de peritajes técnicos y nuevas evidencias que permitan esclarecer por completo el móvil del crimen y dar con todos los responsables materiales.