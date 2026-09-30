Desarrollan un 'reloj' para medir la edad biológica de una persona a través del habla

El ‘reloj del habla’, como lo definen los científicos, se ha entrenado mediante el análisis automatizado de las características acústicas y lingüísticas del habla de 2.928 participantes hispanohablantes de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, entre los que había adultos sanos y otros con deterioro cognitivo leve, alzhéimer y formas de demencia frontotemporal.

Los participantes tenían entre 18 y 88 años, con un promedio de 65 años.

Los investigadores han estudiado cientos de rasgos que reflejan cómo hablan las personas y qué dicen, incorporando la velocidad del habla y las pausas, el tono, el contenido emocional, el vocabulario, la precisión semántica y la cantidad y organización de la producción verbal, entre otros aspectos.

Los modelos de aprendizaje automático combinaron esas características para estimar la edad cronológica e identificar brechas con la edad biológica (el envejecimiento que aparenta realmente su cuerpo).

El ‘reloj del habla’ logró detectar qué personas estaban sanas y qué otras presentaban deterioro cognitivo leve y distintos tipos de demencia.

Los investigadores han visto que las personas cuya edad del habla parecía mayor de lo esperado para su edad cronológica también mostraban signos de envejecimiento acelerado en pruebas clínicas.

Los participantes sanos presentaban las brechas de edad del habla más reducidas, mientras que se observaban diferencias progresivamente mayores en la enfermedad de Alzheimer y en las distintas formas de demencia frontotemporal.

Una mayor aceleración de la edad del habla se asoció también con un peor rendimiento cognitivo global, de la función ejecutiva, de las capacidades funcionales y de varias formas de memoria.

La diferencia entre la edad real de una persona y su edad predicha a partir del habla también se asoció con múltiples marcadores independientes del envejecimiento biológico, la salud cerebral, la cognición, la situación social y la demencia.

Los científicos además han comprobado que el habla transmite una especie de señal social: su envejecimiento acelerado respecto a la edad cronológica se asocia a un contexto social desfavorable a lo largo de la vida (peor situación económica, alimentación, atención sanitaria, etc) tanto para personas sanas como para aquellas con demencia.

"Nuestra voz parece contener mucha más información sobre el envejecimiento de lo que sabíamos hasta ahora. Esto plantea la posibilidad de que pueda ser usada como método complementario de diagnóstico", señala uno de los autores, Agustín Ibáñez, catedrático de Salud Cerebral en la Facultad de Medicina del Trinity College de Dublín, en un comunicado del centro.

Ibáñez recuerda que "muchas de las medidas actuales para evaluar el envejecimiento biológico requieren escáneres de resonancia magnética, muestras de sangre, análisis moleculares o evaluaciones clínicas especializadas".

El habla, por el contrario, puede grabarse a distancia, de forma repetida, de manera no invasiva y a un coste muy bajo. Esta cuestión es interesante en países y comunidades con difícil acceso a las tecnologías de diagnóstico avanzado.

Latinoamérica, además, ha estado históricamente mal representada en la investigación sobre la demencia.

Los autores recuerdan que el 'reloj del habla' aún no es una prueba diagnóstica de la demencia. El estudio tampoco establece si un perfil del habla que denota mayor edad sirve para predecir quién desarrollará posteriormente un deterioro cognitivo o demencia.

Antes de su implementación clínica, serán necesarios estudios adicionales y la validación en otros idiomas y culturas.

"Aun así, nuestros resultados son sorprendentes, ya que la voz de una persona puede ofrecer una lectura extraordinariamente concisa de múltiples dimensiones del envejecimiento", concluye Ibáñez.