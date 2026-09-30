Las mariposas, con sus alas, crean una potente ilusión óptica para sortear depredadores

Así lo señala un estudio publicado en la revista Nature y liderado por las universidades británicas de Exeter y de Essex.

Según los investigadores, los resultados ayudan a resolver un antiguo enigma: las mariposas tienen patrones llamativos que las hacen destacar, pero son sorprendentemente pocos los depredadores que se especializan en capturarlas en pleno vuelo. Las polillas, por el contrario, son cazadas por una amplia variedad de ellos, guiados por la vista.

Las rayas y manchas de las alas de muchas mariposas interfieren en la forma en que los sistemas visuales intentan adivinar la dirección y la velocidad de los objetos en movimiento, potenciando señales de desplazamiento falsas al tiempo que ocultan el rumbo real de la mariposa, explica en una nota George Hancock, del Centro de Ecología y Conservación de la Universidad de Exeter.

Estas ilusiones interfieren en el sistema de focalización visual más básico del depredador y perturban el 'ataque balístico' final, durante las decenas de milisegundos en las que este se compromete a atrapar a su presa, sin tiempo para cambiar de rumbo. "Como resultado, las aves y otros depredadores a menudo simplemente fallan", agrega el científico.

El mecanismo subyacente funciona de forma muy similar a la "ilusión del poste de barbero", el poste a rayas rojas, azules y blancas que hay fuera de las peluquerías donde las líneas parecen desplazarse hacia arriba aunque el poste solo gire sobre sí mismo.

Las alas de las mariposas se deforman al volar, chocando entre sí durante el movimiento ascendente y separándose en el descendente, de modo que el ángulo de sus franjas cambia y estas apuntan en distintas direcciones mientras aletean, apunta Jolyon Troscianko, también de Exeter.

"En combinación con sus trayectorias de vuelo impredecibles, este patrón crea ilusiones de movimiento engañosas, similares a las del poste de barbero, lo que hace que un depredador falle por completo o que golpee una parte menos vulnerable del ala, como el ala trasera o la cola", añade.

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores utilizaron diferentes técnicas, entre ellas simulaciones por ordenador y una cámara de alta velocidad para filmar mariposas reales despegando a más de 1.000 fotogramas por segundo, con el fin de capturar cómo se comportan sus patrones en vuelo, tal y como se ven a través de los ojos de un pájaro.

Las simulaciones indicaron que características como las rayas verticales de alto contraste, las bandas únicas y las colas en las alas posteriores estaban asociadas a una mayor confusión visual.

"Nuestro estudio ofrece una forma verdaderamente nueva de analizar la visión del movimiento y creemos que la confusión de este probablemente esté mucho más extendida en la naturaleza de lo que se pensaba, desde el aleteo de las aves hasta los movimientos rápidos de la cola de los lagartos y los peces. Esto abre una nueva y apasionante vía de investigación", añade Troscianko.