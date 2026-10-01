Detienen al fiscal general de Bolivia tras ser ligado al narco Sebastián Marset

Según informó el medio boliviano El Deber, el operativo de aprehensión se concretó cuando Mariaca y Zeballos arribaron a Santa Cruz procedentes de Sucre. Fuentes policiales confirmaron al diario cruceño que ambos detenidos serían trasladados a La Paz para ser puestos a disposición de las autoridades.

Funcionarios de la Fiscalía General denunciaron el hecho como un “secuestro” durante una transmisión en vivo y alertaron sobre el allanamiento “ilegal” de la sede central de la institución en Sucre por parte de efectivos encapuchados del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP).

El procedimiento coincide con la divulgación de supuestos nexos entre el titular del Ministerio Público y el capo narco uruguayo Sebastián Marset. No obstante, el medio boliviano consignó que la Fiscalía General desmintió categóricamente cualquier reunión entre Mariaca y Marset.

Asimismo, el hecho se da en el marco de la reciente revocación de visados dispuesta por el Departamento de Estado de EE. UU. contra altos funcionarios bolivianos acusados de presuntos sobornos vinculados al narcotráfico.

Lea más: El Ministerio Público de Bolivia denuncia la detención del fiscal general

“Mariaca es mi amigo”, decía Marset

En medio del revuelo por las detenciones, cobró fuerza la difusión de un video y audio en el cual Sebastián Marset se refiere a Mariaca como su “amigo” y afirma haber conversado con él sobre el control de la Fiscalía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Difunden mensajes de Marset a la DEA antes de caer detenido en Bolivia

Sanciones de Estados Unidos y acusaciones de corrupción

El operativo se registra en un ambiente de alta tensión política y diplomática. De acuerdo a EFE, las detenciones ocurren pocos días después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyera a Mariaca y Zeballos en una lista de 13 funcionarios y exfuncionarios bolivianos sancionados con la revocación de visados por presuntos actos de corrupción y por “socavar gobiernos elegidos democráticamente”.

Washington acusó al fiscal general de haber recibido sobornos para facilitar maniobras ligadas al narcotráfico, señalamientos que el Gobierno estadounidense formuló en el marco del combate al narcoterrorismo, sin que medie hasta ahora una condena judicial formal.

Respecto a Alberto Zeballos, el medio cruceño consignó que el fiscal había solicitado informes a la Cancillería boliviana para requerir explicaciones sobre los motivos de la sanción norteamericana.

Róger Mariaca, electo en octubre de 2024 para ocupar la titularidad de la Fiscalía General por un periodo de seis años, rechazó los señalamientos de Estados Unidos y atribuyó las acusaciones a represalias por las investigaciones penales que encabeza su despacho dentro y fuera del país.

Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no emitieron un pronunciamiento definitivo para esclarecer si las aprehensiones corresponden a las sanciones estadounidenses o a un proceso interno independiente.

Lea más: EE.UU. cancela visados por corrupción y narco en la región: ¿Llega a Paraguay?