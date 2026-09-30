Un tribunal nipón dice que la voz está protegida pero desestima caso contra TikTok por IA

El Tribunal de Distrito de Tokio consideró que la voz goza de una protección similar a la del derecho a la imagen, según la agencia de noticias japonesa Kyodo, en un caso que había atraído una gran atención al tratarse de la primera sentencia de este tipo en el archipiélago.

Conocido por sus papeles en series de animación como 'Jujutsu Kaisen' y 'Yu-Gi-Oh!', Tsuda exigía a TikTok que eliminara una serie de vídeos publicados por un autor anónimo hace algo más de dos años, centrados en leyendas urbanas y ocultismo.

Tsuda argumentaba, según documentos del caso revisados por el diario japonés Sankei, que los vídeos incluían una narración que imitaba su voz, generada con IA sin su autorización, y por lo tanto suponía una infracción a su derecho a la imagen.

Por su parte, el operador de TikTok había rechazado las acusaciones al señalar que se trata de una voz masculina "estándar" y no específicamente la de Tsuda.

Finalmente, el tribunal japonés decidió desestimar la demanda al indicar que la cuenta del usuario había sido eliminada el pasado junio.

Japón carece de leyes específicas que protejan el derecho a la voz al mismo nivel que el de la propia imagen.

No obstante, el Ministerio de Justicia nipón consideró en unas directrices gubernamentales publicadas el pasado 7 de agosto que elaborar vídeos en redes sociales utilizando voces similares a las de actores y actores de doblaje, y obtener ingresos a partir de ellos, es una violación de derechos.

El uso no autorizado de retratos y voces de celebridades creados mediante IA "se está convirtiendo en un grave problema", consideró la cartera en el informe.