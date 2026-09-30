Contraloría detecta 453.000 operaciones sospechosas en el MEC y triplica la versión oficial sobre títulos falsos

En junio pasado, el ministro de Educación, Luis Ramírez, había anunciado que 500 usuarios ejecutaron 130.000 acciones ilegales para avalar títulos falsos, dato que obtuvieron tras una auditoría parcial en el Registro Único del Estudiante de Educación Superior (RUES), en el marco del caso de los títulos falsos detectados en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Básicamente, este medio millar de personas ingresó al sistema informático para validar títulos de forma totalmente irregular, en “horarios inusuales”.

No obstante, lo denunciado por el titular del MEC quedó bastante corto, considerando lo que descubrió la Contraloría General de la República (CGR) durante una auditoría en las direcciones de Certificación Documental, Escalafón, Matriculación, Informática y Registro de Títulos de la cartera. Los hallazgos constan en un primer informe preliminar, emitido este mes de setiembre y al que accedió ABC en exclusiva.

La observación N° 6 de este reporte de la CGR apunta hacia un riesgo de alteración no autorizada, pérdida de integridad y confiabilidad de los datos en el Sistema Informático de Educación Superior (SIES), debido a la actividad de cuentas de usuario en días no laborables.

“Para determinar esta situación, se cruzaron los registros de actividad del sistema con el calendario de días no laborables aplicable al período examinado. Como resultado, se identificaron 453.599 registros de actividad asociados a 352 cuentas de usuario”, indicaron los auditores de la Contraloría, según consta en el documento. La cifra albergada en el reporte oficial triplica ampliamente las 130.000 acciones que el Ministerio había denunciado originalmente en junio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

453.000 operaciones en el MEC: el sistema SIES operaba en feriados sin autorización

La gravedad del hallazgo de los auditores no radica únicamente en la abrumadora cantidad de registros fuera de hora, sino en la incapacidad institucional del MEC, con Luis Ramírez al frente, para dar respuestas. Ante el requerimiento del equipo fiscalizador de la CGR, las autoridades de la entidad educativa no pudieron presentar ni una sola autorización, orden de trabajo, resolución o justificativo documental que demostrara la necesidad y legitimidad de operar en el SIES durante días no laborables, según lo que consta en el documento.

El cruce de datos reveló que el movimiento consistió en un flujo constante durante sábados, domingos e inclusive en días feriados.

Del total de los 453.599 registros detectados en días inhábiles:

331.641 operaciones corresponden a usuarios internos del ministerio,

121.958 restantes fueron ejecutadas por cuentas externas, pertenecientes a gestores e instituciones de educación superior privadas.

220.000 movimientos se hicieron días sábado.

108.488 se hicieron los domingos.

124.353 operaciones se realizaron en días feriado.

A pesar de que el SIES está configurado para operar de forma continua las 24 horas, la Contraloría advirtió que mantener la plataforma abierta sin mecanismos de alerta, expuso al sistema a un riesgo crítico de “alteración no autorizada, pérdida de integridad y pérdida de confiabilidad de los datos” con los que se legalizan los títulos universitarios en el país.

Todos estos movimientos irregulares se realizaron durante el período de gestión del ministro de Educación, Luis Ramírez, del 2023 al 2026, acorde con lo auditado por la CGR. “La situación señalada limita la capacidad del MEC para comprobar, de manera oportuna y trazable, que las actividades registradas en el SIES durante días no laborables respondan a funciones, necesidades o trámites institucionales legítimos y debidamente autorizados”, dice el informe.

La respuesta del MEC tras la auditoría: alegan sistema “24/7” para justificar accesos en feriados

Ante el contundente hallazgo de la Contraloría, en su descargo el MEC afirmó que el sistema informático “es una plataforma web disponible 24/7, sin restricciones de días u horarios. Por ende, los logs de auditoria constituyen la única evidencia técnica del uso del sistema por parte de los usuarios habilitados”.

Lea más: ¿Qué pasaría con los fallos del JEM en que Rivas fue determinante?

Luego, aseguran que delimitar o fundamentar las razones del trabajo realizado fuera del horario habitual “excede las facultades” de esta dependencia técnica, correspondiendo dicha justificación a las unidades operativas a las que pertenece cada usuario.

La respuesta de los auditores es la siguiente: “Si bien el MEC informó que el sistema informático es una plataforma disponible 24/7 y que la justificación de las actividades corresponde a las unidades operativas a las que pertenece cada usuario, la respuesta remitida no incluyó las autorizaciones, justificaciones ni evidencias solicitadas”.

En consecuencia, no fue posible verificar si los registros identificados respondieron a actividades institucionales legítimas y debidamente autorizadas, remarcan.

Escándalo de títulos falsos: las otras fallas del MEC que acorralan al ministro Luis Ramírez

La fiscalización de la Contraloría en el MEC y su informe preliminar surgen en el marco de las pesquisas de la Comisión Especial del Senado que investiga los títulos falsos, un órgano creado tras la indignación pública por el escándalo del exsenador Hernán Rivas, condenado por utilizar un título falsificado de abogado.

Las operaciones fuera de hora en feriados y fines de semana representan además un sistema golpeado por severas fallas de seguridad, tales como:

Cédulas de fallecidos e identidad de extranjeros: El cruzamiento de datos de la CGR con el Registro Civil e Identificaciones reveló 7.373 registros con discrepancias, detectando el uso de números de cédula de ciudadanos paraguayos e incluso de personas fallecidas para validar carpetas de estudiantes extranjeros en carreras como Medicina.

Claves activas por casi 5 años: Se descubrieron credenciales de acceso pertenecientes a exfuncionarios del ministerio que continuaron activas en el sistema informático hasta por 4 años y 8 meses tras haber sido desvinculados, abriendo la puerta a alteraciones sin trazabilidad

Títulos de Medicina sin prácticas acreditadas: La CGR constató que el MEC llegó a validar registros e inscribir diplomas en el área de Salud, cuyas constancias de prácticas hospitalarias carecían de las firmas y validaciones formales requeridas.

Los descubrimientos de la CGR crearon una especie de tormenta al interior del MEC, según citó una fuente a ABC Color. Durante una reunión entre Luis Ramírez y directores departamentales de Educación, el titular de la cartera se mostró “furioso” ante la falta de resultados y todos estos datos revelados en el informe.