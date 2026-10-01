Los 'coros' de elefantes hablan de sus sentimientos y acciones

El trabajo, llevado a cabo por investigadores de la Universidad Estatal de Colorado (EE.UU.) y de las organizaciones ElephantVoices y Earth Species Project en el parque nacional de Amboseli (Kenia), aparece descrito este jueves en la revista Scientific Reports.

Los científicos ya habían visto previamente que los coros de gruñidos de los elefantes de la sabana africana ('Loxodonta africana') son especialmente comunes durante interacciones sociales intensas, como cuando los ejemplares se reencuentran o se coordinan para ver qué hacer a continuación.

Sin embargo, analizar estos coros había sido un reto hasta ahora, ya que se suelen solapar.

Para superar esta barrera, los investigadores estudiaron 902 grabaciones de gruñidos individuales y en coro de 84 elefantes salvajes pertenecientes a 39 familias del parque nacional de Amboseli. Los sonidos se recopilaron durante tres periodos que han abarcado unas cuatro décadas: 1986–1990, 1998–2009, 2020 y 2022.

Mediante el aprendizaje automático, los investigadores pudieron comprobar que los coros de elefantes transmiten múltiples capas de información a la vez, incluyendo datos de las acciones que los miembros de una familia estén haciendo juntos.

En total, examinaron los rugidos asociados a seis contextos sociales diferentes: rugidos de contacto entre elefantes separados, rugidos de 'vamos' asociados a intentos de iniciar un movimiento en grupo, rugidos cadenciosos intercambiados durante la alimentación o el descanso, rugidos de arrullo de las hembras a las crías, pequeños rugidos de saludo entre ejemplares muy unidos y rugidos de saludo cuando se reencuentran.

Lo primero que vieron es que el contexto conductual tanto de los gruñidos individuales como de los grupales podía predecirse a partir de sus características acústicas.

Los modelos entrenados con gruñidos individuales también podían predecir el contexto de los gruñidos en coro, lo que indicaría la existencia de rasgos acústicos comunes específicos de cada situación social como qué frecuencias tienen mayor potencia.

Uno de los hallazgos más sorprendentes para los investigadores fue ver que los gruñidos de los elefantes se volvían acústicamente más similares a medida que se desarrollaban los intercambios cadenciosos, durante la alimentación o el descanso, y los gruñidos de contacto y de saludo.

Dado que los intercambios cadencioso y de contacto suelen implicar a varios elefantes, los autores sugieren que esta convergencia vocal podría ayudar al grupo a decidir qué hacer a continuación.

"Para mí, este es uno de los resultados más emocionantes de nuestro estudio. Sabemos desde hace años que los elefantes son capaces de aprender a emitir sonidos, lo que significa que pueden aprender a modificar sus vocalizaciones en respuesta a lo que oyen", señala uno de los autores, Mickey Pardo, investigador principal de ElephantVoices en un comunicado de la organización.

"Nuestro hallazgo de una rápida convergencia vocal durante ciertos coros ofrece un ejemplo de aprendizaje vocal sobre la marcha entre los elefantes salvajes", añade.

El estudio, no obstante, no ha incluido experimentos de reproducción de grabaciones para comprobar cómo responden los elefantes a las llamadas convergentes.

"Hemos demostrado que los coros de elefantes, lejos de ser una mezcolanza de sonidos, contienen información sobre el contexto social y durante algunos intercambios las voces de los participantes se vuelven acústicamente similares”, concluye otra de las autoras Joyce Poole, directora científica de ElephantVoices.

Los métodos de esta investigación, según los autores, ofrecen una forma de escuchar el coro en su conjunto, lo que abre una nueva vía para estudiar las señales vocales coordinadas en los elefantes y en otras especies sociales que se comunican de forma similar, como los chimpancés o los cachalotes.