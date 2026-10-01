Peña invita a Foxconn a sumarse a proyecto de centro de IA que crearán Paraguay y Taiwán

"Invité a Foxconn, líder mundial en manufactura electrónica, a instalarse en el Paraguay y sumarse a Yguazú Digital, el polo que une energía paraguaya y tecnología taiwanesa para impulsar la inteligencia artificial", afirmó Peña en la red social X.

El gobernante, quien aseguró que con 'Yguazú Digital' Paraguay "entra a la cadena global de alta tecnología", mantuvo una reunión con representantes de Foxconn y el embajador de Taiwán en Asunción, Iván Lee, según fotografías que publicó en X.

Paraguay y Taiwán firmaron a mediados de mayo pasado el acuerdo 'Yguazú Digital' para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial, un proyecto que combina la energía limpia paraguaya con la tecnología desarrollada por la isla.

Peña anunció entonces que construirá junto a Taiwán "uno de los mayores" centros de IA del mundo, tras realizar una visita oficial en Taipéi.

En un discurso pronunciado en septiembre pasado en un foro de tecnología entre Paraguay y Taiwán, Peña dijo que su país busca "ser protagonista de la revolución" de la IA con el impulso del proyecto 'Yguazú Digital'.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán.

En mayo pasado, Peña también sostuvo reuniones en Asunción, la capital del país, con Peter Thiel y Cully Cavness, dos magnates tecnológicos y líderes del desarrollo de la IA.

Fundado en 1974, Foxconn es el mayor proveedor de servicios de manufactura electrónica (EMS, por sus siglas en inglés) del mundo, con fábricas y centros de investigación en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países.

La tecnológica taiwanesa, conocida mundialmente por ser el principal responsable de producir el iPhone de Apple, ha convertido el ensamblaje de servidores para inteligencia artificial en una de sus máximas prioridades, hasta el punto de controlar, aproximadamente, el 40 % de este mercado a nivel global, según estimaciones de la propia empresa.