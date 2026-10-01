Perú rechaza solicitud para registrar derechos de autor de tres imágenes creadas con IA

El Indecopi informó que, a través de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, confirmó en segunda instancia el rechazo al registro de las imágenes presentadas por un mismo solicitante "al determinarse el uso de la IA sin acreditar intervención creativa humana sobre los resultados finales".

"La sala señaló que el derecho de autor protege las creaciones intelectuales personales y originales. Por ello, para que una creación pueda recibir esta protección ésta debe ser el fruto de la actividad creativa del ser humano", remarcó.

El organismo añadió "que los resultados generados exclusivamente por sistemas automatizados, algoritmos o inteligencia artificial no pueden ser considerados obras protegibles".

Según la información, durante el procedimiento el solicitante sostuvo que había utilizado la IA "como una herramienta de apoyo y que su participación había sido determinante en aspectos como la composición, perspectiva, iluminación, colores, texturas, selección de resultados y edición final".

La sala advirtió, sin embargo, que no presentó pruebas que permitieran "verificar el grado de participación humana alegado ni el supuesto control creativo sustancial sobre el resultado final", por lo que consideró que las tres creaciones habían sido desarrolladas íntegramente por sistemas de IA.

Por ese motivo, la sala declaró "infundados" los recursos de apelación y confirmó las decisiones de primera instancia que denegaron los registros, aunque el Indecopi precisó que esta resolución aún puede ser impugnada en la vía judicial.