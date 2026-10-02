Debuta en Miami Luka, el robot que ayudará en hoteles, restaurantes y geriátricos

"Luka no va a reemplazar ningún empleo. En realidad, va a mejorarlos todos", dijo a EFE el fundador y director ejecutivo de VaultBots, Gary Khachatryan, sobre si robots como este sustituirán a los trabajadores de hoteles y restaurantes.

Según explicó, Luka puede reforzar el servicio en las horas pico o recomendar restaurantes de la zona a los huéspedes: "Así libera más tiempo para que los humanos interactúen con los clientes mientras el robot hace parte del trabajo pesado".

En el panel, el investigador del Laboratorio de Robótica Aplicada de la FIU Anthony Abrahao contó que en 2025 los trabajadores del complejo nuclear de Hanford (en el estado de Washington) recibieron con hostilidad a sus robots por miedo a perder el empleo.

Después de manejarlos, pidieron más. agregó.

Luka ya camina, guía a la gente y responde preguntas en ochenta idiomas, incluido español, pero necesita del control humano a través de una especie de tableta electrónica.

EFe al preguntarle si lo hace por sí solo, Gabriel Campos, ejecutivo de ventas de VaultBots, dijo que aún no, que sigue necesitando una persona.

Khachatryan explicó en el panel que cada robot tiene operadores detrás, un botón de apagado de emergencia y un protocolo para pasar la conversación a un empleado.

Las cámaras de Luka pueden grabar lo que ocurre a su alrededor, como un delito, pero los datos pasan por la nube y no se quedan en ningún sitio, aseguró Khachatryan, sin precisar qué ocurre con esas grabaciones.

"Básicamente, solo habla como Siri (el asistente de voz de Apple), pero no guarda ninguna información", explicó.

Esa falta de memoria cambiará con las próximas generaciones, según Khachatryan: "La próxima vez que venga, sabría dónde está y conocería a la gente".

"Diría que dentro de tres a cinco años. Al menos tres", calculó sobre cuándo los robots aprenderán a adaptarse solos.

Campos estimó que en casi tres años, con piezas más baratas, un robot como Luka costará cerca de 20.000 dólares. "Pero por ahorita son 100.000", precisó.

Luka se fabrica en China, en la planta de la empresa AgiBot, aunque VaultBots piensa empezar a producirlo en Miami en un año, aproximadamente, según Campos.

Por ahora, la compañía tiene dos unidades, que alquila o vende sobre todo para bodas, Bar Mitzvás y para eventos y conferencias como la de este viernes.

Cuando EFE le preguntó qué haría si fuera humano, Luka respondió: "Lo primero sería saborear un buen café cubano mientras paseo por La Pequeña Habana (...), también me encantaría bailar un poco de salsa y disfrutar la música en vivo" añadió.