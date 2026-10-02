TikTok contribuyó a expandir el bulo sobre la relación entre el paracetamol y el autismo

En este caso, todo parte a raíz de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Salud, Robert Kennedy, hicieran declaraciones públicas en septiembre de 2025 sobre una supuesta asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el posterior desarrollo de un trastorno del espectro autista (TEA).

La comunidad médica lo desmintió y aclaró que esa tesis carece de evidencia científica. A pesar de ello, el anuncio provocó una oleada de confusión y preocupación que llevó a los usuarios a buscar información veraz en Internet.

"Tuvimos una oleada de consultas de pacientes embarazadas que se preguntaban si era seguro tomar paracetamol durante el embarazo, y quisimos comprender qué información había disponible para generar esta confusión, especialmente en TikTok que es donde decían haberla visto", señala Shivani Srivastava, investigadora médica en la Facultad de Medicina de Rutgers, en Nueva Jersey.

Srivastava es una de las autoras de la investigación presentada este viernes en el Congreso de la Academia Estadounidense de Pediatría en la que se concluye que TikTok, que es la fuente principal de información sobre salud para adolescentes y adultos jóvenes, "contribuyó a expandir el bulo y las teorías conspiranoicas sobre el falso vínculo entre el paracetamol y el autismo".

Los investigadores han analizado los contenidos de 53 vídeos de TikTok publicados entre septiembre y noviembre de 2025, a través de búsquedas con las etiquetas “paracetamol autismo” o similares.

Dos revisores codificaron de forma independiente los vídeos en función del estado de desinformación de los mismos, el tipo de creador del contenido, la calidad educativa (utilizando una Escala Global de Calidad que hay para este tipo de análisis), el encuadre temático y las métricas de interacción con otros usuarios de la red social.

De los 53 vídeos estudiados, el 52,8% se ajustaba a la evidencia científica sobre la relación entre el paracetamol y el autismo, el 28,3% contenía desinformación y el 18,9% presentaba información ambigua.

Los vídeos hechos por profesionales sanitarios contenían contenido acorde con la evidencia. Sin embargo, los contenidos hechos por influencers suponían el 73,3% de los videos con bulos y teorías conspiranoicas.

Los vídeos con información errónea sobre la relación entre el paracetamol y el autismo presentaban una calidad educativa inferior a la de los vídeos coherentes con la evidencia y eran más propensos a incluir planteamientos conspirativos (46,7%) y desconfianza hacia la industria farmacéutica (53,3%). ya

A pesar de representar solo el 28,3% de los vídeos, los contenidos con desinformación supusieron el 52,4% del total de visualizaciones, de un total de 28,13 millones en la suma de vídeos analizados.

"A pesar de constituir una parte menor del contenido total disponible sobre el tema, los vídeos con bulos representaron más de la mitad del total de visualizaciones de todo el contenido que examinamos", enfatiza Shivani Srivastava, investigadora médica en la Facultad de Medicina de Rutgers.

De hecho, un único vídeo con información falsa alcanzó los 10,3 millones de visualizaciones, lo que representa el 36,6% de todos los visionados de vídeos analizados.

"Nuestros resultados indican que el algoritmo de TikTok amplificó la expansión de vídeos con un enfoque conspirativo y que contenían información errónea sobre un tema de salud muy delicado. También permitió que los vídeos con bulos se difundieran mucho más ampliamente que aquellos basados en la evidencia", concluyen los investigadores.

Los hallazgos también revelan, según la investigadora de la Universidad de Rutgers, “lo importante que es que las instituciones médicas y sus profesionales formen parte de las conversaciones en las redes sociales creando y compartiendo contenido preciso y atractivo que llegue a los pacientes”.