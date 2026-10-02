Crimen en Eusebio Ayala: identifican al tercer sospechoso

Agentes del Departamento de Investigación de Homicidios y la Fiscalía lograron identificar al tercer presunto implicado en el asesinato de Rebeca Martínez Aricaye (28) y la tentativa de homicidio de Carolina Raquel Aguilar (32).

Durante un operativo llevado a cabo en la tarde de este viernes en el barrio Centro de la ciudad de Altos, los uniformados allanaron una vivienda que funcionaba como aguantadero temporal del grupo de hombres presuntos involucrados. En el lugar encontraron evidencias vinculadas a redes de robacoches y elementos importantes que podrían ayudar a reconstruir cómo actuaron antes y después del crimen.

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El procedimiento se realizó cerca de las 17:00 tras una orden firmada por el juez penal de garantías de Cordillera, Augusto Acuña Rojas, bajo la dirección de la agente fiscal de Eusebio Ayala, Norma Salinas.

De acuerdo con los datos, el inmueble allanado en Altos sirvió de refugio temporal para Junior Ramón Delvalle Almeida (30) —señalado como presunto autor moral y material, Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo (28) y el recién identificado Braian Matías Funes Galeano, sospechoso de participar en la ejecución del atentado.

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Desde esa vivienda, los tres hombres partieron a bordo de una camioneta Toyota Fortuner color blanco para aparentemente ir contra las víctimas y regresaron al mismo sitio para ocultarse tras el ataque.

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Documentos de autos robados

Durante la inspección de la vivienda en Altos, la comitiva fiscal-policial incautó chapas de vehículos robados en el departamento Central, cédulas verdes, documentos de rodados de dudosa procedencia, dinero en efectivo y una cámara de grabación interna de automóvil que será sometida a peritaje.

Para los investigadores, estas evidencias demuestran que los sospechosos integrarían una peligrosa estructura dedicada al robo, desarme y clonación de vehículos.

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El recorrido mortal tras la jineteada

El horrendo hecho se desencadenó luego de que Rebeca Martínez y Carolina Aguilar asistieran a una tradicional jineteada realizada el domingo 27 de septiembre en la compañía Jaula Cué de Eusebio Ayala.

Al término del evento, cuando ambas mujeres regresaban rumbo a sus domicilios, fueron interceptadas y privadas de su libertad por los ocupantes de la camioneta blanca. Según la reconstrucción formulada por la Fiscalía, los agresores las llevaron a la fuerza hasta las inmediaciones del cementerio municipal, ubicado en el barrio Industrial.

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En la madrugada del 28 de septiembre, cerca de las 05:15, vecinos hallaron a las dos jóvenes junto a la cruz principal del camposanto. Rebeca ya no presentaba signos de vida tras sufrir heridas mortales, mientras que Carolina fue auxiliada de urgencia con lesiones de gravedad.