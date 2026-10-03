Tenis
03 de octubre de 2026 a la - 06:39

Daniel Vallejo eliminó en dos sets a Mateo Berretini y clasificó a los cuartos de final del ATP 500 de Tokio

Daniel Vallejo, tenista paraguayo, en el ATP 500 de Tokio.
Daniel Vallejo, tenista paraguayo, en el ATP 500 de Tokio. FRANCK ROBICHON

Daniel Vallejo superó en dos sets al italiano Mateo Berretini y avanzó a los cuartos de final del ATP de Tokio.

Por Darío Ibarra
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Daniel Vallejo conquistó otro gran triunfo en su carrera. Por segundo partido consecutivo en el ATP 500 de Tokio, el paraguayo derrotó a un top 50 del ranking ATP: esta vez, a Mateo Berretini (47°), quien fue 6° del mundo en 2022. El tenista guaraní superó al italiano en dos sets: 7-6 (6) y 6-1 en 1 hora y 46 minutos en el Ariake Coliseum de Tokio, Japón.

Lea más: Paraguay tiene rival en los Playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis

Vallejo clasificó a los cuartos de final certamen, el segundo de la gira asiática que disputa después de afrontar el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 con Paraguay (derrota 3-2 en Lima). La raqueta uno de nuestro país, puesto 56 mundial, aguarda por el ganador del enfrentamiento entre el francés Ugo Humbert y el checo Jirí Lehecka (en juego).

Daniel Vallejo clasificó a cuartos de final del ATP 500 de Tokio

Daniel Vallejo, quien alcanzó octavos de final del Hangzhou Open (perdió con Coleman Wong), juega el ATP de Tokio desde la qualy: venció 6-3 y 6-2 al japonés Taro Daniel en primera y superó 6-4, 5-7 y 7-5 al portugués Jaime Faria en segunda. En el cuadro principal, eliminó a Rafael Jódar, 13° del mundo y mejor español luego de Carlos Alcaraz, por 6-1 y 6-3.