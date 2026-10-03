¿Qué dice Meteorología sobre el tiempo para este sábado?

Este sábado 3 de octubre se presenta fresco y, con el paso de las horas, el ambiente se volverá cálido a caluroso. Según la Dirección de Meteorología, las temperaturas máximas estarán entre 26 y 35 °C en el territorio nacional.

El meteorólogo de turno, Juan Gamarra, explicó que durante esta jornada un sistema de tormentas comenzará a ingresar por el sur de la Región Oriental y posteriormente avanzará hacia otros departamentos del país. La mayor actividad se espera durante la tarde y noche.

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El sistema podría generar lluvias moderadas a fuertes, ráfagas de viento cercanas o superiores a los 100 km/h y caída de granizos en algunos puntos. Los acumulados de lluvia previstos se ubican entre 40 y 80 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera puntual.

Tormentas podrían generar tiempo severo

De acuerdo con el boletín especial de Meteorología, existe una alta probabilidad de tormentas sobre distintas zonas del país. Los fenómenos más importantes podrían darse de forma puntual en algunas localidades a nivel nacional.

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Asimismo, piden a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, principalmente durante el avance del sistema de tormentas. Los fuertes vientos y la posibilidad de granizo pueden presentarse durante el desarrollo de las tormentas.

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Para este domingo 4 y el lunes 5 de octubre, el tiempo continuará inestable. La probabilidad de lluvias y tormentas se mantendrá principalmente sobre el norte y este de ambas regiones, mientras que se esperan amaneceres frescos y tardes cálidas.