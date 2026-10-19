China endurece los controles a la exportación de drones y de sus componentes clave

En un comunicado, el Ministerio de Comercio explicó que la medida busca "salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales" de China y que cuenta con el visto bueno del Consejo de Estado (Ejecutivo) y de la Comisión Militar Central, máximo órgano de mando de las Fuerzas Armadas.

Entre los aparatos afectados figuran los drones diseñados para operar fuera del "alcance visual directo del operador", tanto aquellos con una autonomía de entre 30 minutos y tres horas capaces de mantener un vuelo estable con fuertes ráfagas de viento como los que pueden volar durante tres horas o más, además de motores y equipos de radiocomunicación específicos para estos dispositivos.

La cartera de Comercio también restringió la venta al exterior de aparatos con un alcance igual o superior a 300 kilómetros y de aquellos equipados -o diseñados para equiparse- con sistemas de pulverización de más de 80 litros.

En el ámbito tecnológico, la medida alcanza al control de vuelo -incluidos los enjambres de drones-, la navegación autónoma, los sistemas de detección y evasión y el diseño integral de la aeronave.

Este movimiento llega dos meses y medio después de que China reforzara los controles a la exportación hacia Estados Unidos de drones, componentes y tecnologías de doble uso, en medio de las tensiones tecnológicas entre las dos mayores economías del mundo.

Los controles a la exportación se han convertido en una de las principales herramientas de respuesta de Pekín frente a las restricciones impuestas por Washington sobre el acceso de empresas chinas a tecnologías avanzados.

Un informe publicado este año por la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China advertía de que el gigante asiático utiliza cada vez más estos mecanismos como instrumento de presión, tras ampliar en los últimos años las restricciones sobre productos considerados sensibles.

China ocupa una posición dominante en el mercado mundial de drones civiles gracias a fabricantes como DJI, líder global del sector, mientras que el Gobierno considera esta industria un ámbito estratégico tanto por sus aplicaciones comerciales como por su potencial uso militar y tecnológico.