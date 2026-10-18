Latorre y Bernal admiten sorpresa por el paso al costado de Cartes y anticipan un nuevo movimiento para Alliana

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el titular de la Essap, Luis Fernando “Luifer” Bernal, analizaron el anuncio de Horacio Cartes de que Honor Colorado (HC) no presentará candidatura alguna en las internas coloradas de 2027. Ambos oficialistas admitieron su sorpresa y coincidieron en que la decisión reconfigura la contienda interna de la ANR.

La consecuencia inmediata, según ambos, es que el vicepresidente Pedro Alliana, precandidato a la Presidencia de la mano del presidente Santiago Peña, deberá crear un nuevo movimiento para sostener la chapa presidencial oficialista. Bernal anticipó que ese lanzamiento llegaría “en los próximos días”.

Lea más: Baruja rechaza integrar una dupla presidencial para el 2028

Latorre: “primera vez en 20 años” y una lectura sobre la Junta de Gobierno

Latorre se limitó a lo que llamó “los análisis más evidentes”. El primero es que HC no competirá como tal por la Presidencia. Para el diputado, sería la primera vez en 20 años que ese sector no disputa la primera magistratura, “un hecho de gran significancia política”.

El segundo punto surge del segundo tuit de Cartes, en el que dice que se dedicará a fortalecer la institución y a garantizar elecciones transparentes hasta que asuman las nuevas autoridades. Latorre interpreta que eso significa que el líder de HC no buscará la presidencia de la Junta de Gobierno. Aclaró que es una lectura y no una confirmación, y dijo que espera que Cartes o su entorno lo explique.

Al presidente de Diputados le costó formular hipótesis. Dijo que su responsabilidad constitucional y política lo limita, y sostuvo que los hechos son de tal magnitud que “ni siquiera” se dimensionaron todavía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Querían un cartismo sin Cartes”: Leite revela la “jugada maestra” de HC tras reunión con Marito

El desafío: gestión, comunicación y el compañero de fórmula de Alliana

Latorre destacó que Cartes inició “una era de transparencia y eficiencia” y que el desafío ahora es darle continuidad. Reconoció que una porción del electorado colorado castiga la gestión y que, a veces, el problema es que no se comunica bien lo que se hace.

Sobre la vicepresidencia de Alliana, el diputado dijo que el criterio debe ser quién le sume más en términos electorales, algo que, según él, puede medirse en una encuesta. Mencionó el peso del presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, que cuenta con el respaldo de los 15 gobernadores colorados. Recordó además que el vicepresidente es el nexo constitucional con el Congreso.

Lea más: Honor Colorado se resquebraja: Bachi, Beto y los clanes se reacomodan entre el cartismo y el peñismo

Bernal: “nos choca y nos golpea”

Bernal confesó que la decisión “choca y golpea”. Sin embargo, afirmó que Cartes prefirió retirarse antes que “abrazarse con sus verdugos”. Con ese término se refirió a la disidencia colorada, que identificó con el expresidente Mario Abdo Benítez. Los acusó de haber dañado la economía en 2022 y 2023 mediante “mentiras” y “tergiversaciones”, para sembrar “terror” contra Cartes.

Para ilustrar el rol que seguirá teniendo el líder de HC, comparó su caso con el de Cartes en el Club Libertad. Dijo que dejó la presidencia del club hace tiempo, pero sigue yendo a los partidos. Según Bernal, el mismo “amor” pondrá en el partido desde la Junta de Gobierno “hasta el último día” que la presida.

Lea más: Perfiles de los posibles candidatos en la mira de Pedro Alliana

Legado, cifras y el temor a una implosión

Bernal sostuvo que el equipo político y el “capital político” que Cartes construyó con Peña saldrán a trabajar en las próximas elecciones. No cree que el nuevo movimiento “implosione” por la disputa de candidaturas, porque los colorados están acostumbrados a abrir listas cada dos años y medio.

Para respaldar su optimismo, citó cifras: afirmó que el coloradismo obtuvo 1,6 millones de votos en las últimas elecciones frente a 1,3 millones con Peña, un crecimiento de 17%, mientras la oposición unificada habría caído 17%. “Celebro que nos vayamos a contiendas electorales”, dijo.