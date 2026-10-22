32 servicios del Gobierno británico no están disponibles por ciberseguridad global

En una comparecencia en la Cámara de los Lores (alta), dado que es baronesa, Lloyd dijo que la cantidad de servicios gubernamentales que no están disponibles se debe, en gran parte, a las medidas de precaución adoptadas para proteger los sistemas mientras se aplican actualizaciones y medidas de mitigación.

Subrayó que se está trabajando para "restablecer los servicios de manera segura y protegida".

Antes, una portavoz de Downing Street, residencia del primer ministro, Andy Burnham, no especificó los servicios afectados, pero dejó claro que el fallo no ha comprometido los servicios públicos considerados críticos.

Las autoridades han puntualizado que sus expertos están colaborando estrechamente con OpenAI, la empresa estadounidense de investigación y despliegue de inteligencia artificial (AI), y aliados internacionales para abordar esta cuestión.

Varios países se sumaron ayer a las alertas emitidas ante las vulnerabilidades que se han detectado en un lenguaje de programación (el PHP) muy utilizado para crear página web y aplicaciones.

La Fundación PHP, desarrolladora del lenguaje de programación afectado por dos vulnerabilidades críticas que han puesto en alerta a todo el mundo, urgió ayer a usar sus parches para corregirlas y señaló la ayuda de la inteligencia artificial (IA) en su detección.