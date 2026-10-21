Diputados liberales analizan volver a las listas cerradas para las internas rumbo al 2028

Los diputados liberales Rodrigo Blanco y Pedro Gómez, durante un debate en el programa Mesa con EVP por ABC TV, detallaron que se evalúa formalmente la posibilidad de impulsar una reforma al Código Electoral para reinstaurar las listas cerradas y bloqueadas de forma exclusiva durante las elecciones internas partidarias, pero que se preservaría el sistema de desbloqueo para los comicios generales.

Lea más: Liberales debaten volver a “listas cerradas” en internas

El planteamiento surgió durante las sesiones del Consejo Parlamentario del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) junto con la conducción encabezada por el titular del Directorio, Alcides Riveros. Según explicaron ambos legisladores, la intención de ajustar el esquema electoral responde a una necesidad urgente de autoprotección institucional.

Según refirió Blanco, las evaluaciones de las elecciones municipales de 2021 y las generales de 2023 arrojaron un diagnóstico preocupante sobre la aplicabilidad del sistema actual. Sostuvo que, lejos de democratizar las estructuras, el desbloqueo irrestricto terminó abriendo demasiados flancos por donde permea la financiación opaca, y beneficia a candidaturas con holgados recursos económicos por encima de la militancia de base.

Recorre dinero sucio y la pérdida de identidad partidaria

Blanco argumentó que las organizaciones políticas deben funcionar como el muro de contención primordial de la democracia para evitar que factores exógenos o dinero de dudosa procedencia se apoderen de las estructuras de decisión. A su criterio, el sistema de listas desbloqueadas en las internas fragmentó a la dirigencia y permitió que postulantes realicen acuerdos con sectores ajenos al partido con tal de asegurar su electividad personal.

Lea más: ¿Remedio a la ultrallanura? Buzarquis promete ganar la interna liberal para ceder la chapa a Prieto

Por su parte Gómez remarcó que aplicar las listas cerradas únicamente a la etapa de elecciones internas no cercena de ningún modo los derechos constitucionales de la ciudadanía. Explicó que la autonomía partidaria permite al afiliado definir la correlación de fuerzas de su nucleación, para luego presentar una oferta consolidada en las elecciones generales, donde la población entera sí podrá reordenar las nóminas según sus preferencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con este mecanismo, según argumentó el legislador, se estimularía la presentación de una mayor cantidad de listas de candidaturas internas. Subrayó que este dinamismo devolverúa la gimnasia y el músculo político a la dirigencia de base.

Sin riesgo de volver a las listas sábana

Gómez coincidió en la necesidad de abordar el debate sin dogmatismos ni falsas alarmas mediáticas. Sostuvo que existe un consenso generalizado en que el modelo de elección actual se volvió sumamente pesado y costoso de financiar para los dirigentes jóvenes o sin padrinos económicos.

Lea más: Internas en la oposición: PLRA define estrategias y candidatos

No obstante, Gómez enfatizó que no se trata de una decisión consumada, sino de un proceso de análisis que requiere discutir qué es lo que más le conviene al fortalecimiento de la representación democrática.

El legislador despejó los temores sobre un eventual retroceso institucional, y aseguró que, bajo ningún concepto, se plantea retornar a las cuestionadas “listas sábana” en las elecciones nacionales o municipales.

Recordó que la mayor participación del electorado se registra en los comicios generales, momento en que el ciudadano común mantendrá su poder de elegir directamente al candidato de su preferencia.