Pagos de octubre: MEF dio a conocer nuevas fechas de cobro de salarios y beneficios sociales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó hoy que el lunes 26 de octubre arrancará el calendario de pagos con los desembolsos destinados a veteranos, pensionados y adultos mayores, según la programación oficial.

Para el martes 27 está previsto el pago de haberes a los jubilados de la Caja Fiscal, de acuerdo con el cronograma divulgado por la cartera económica. De esta manera, los pagos correspondientes a octubre se distribuirán a lo largo de cinco días hábiles, según el sector al que pertenece cada beneficiario.

La Caja tiene registrados a 73.632 jubilados y 12.480 pensionados. Al mes de setiembre último el saldo de las jubilaciones arrojó un déficit de G. 1,864 billones que al cambio actual rondan los US$ 310 millones (en nueve meses).

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Pago a funcionarios públicos: ¿qué día cobran sus salarios?

El miércoles 28 de octubre comenzará la acreditación de salarios a los funcionarios administrativos y al personal de Salud, conforme al calendario del MEF.

Seguidamente, el jueves 29 será el turno de los integrantes de las Fuerzas Públicas, funcionarios del Poder Judicial y las Gobernaciones.

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El cronograma concluirá el viernes 30 de octubre con los pagos al sector de Educación y las Universidades.

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Pagos del MEF: ¿de qué depende el cumplimiento del calendario?

La cartera económica aclaró que los desembolsos previstos para octubre están sujetos a un requisito administrativo que deben cumplir las instituciones públicas.

“Los pagos están sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencia de Recursos por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)”, señala el comunicado remitido desde el MEF.

Esto significa que cada organismo público debe presentar su solicitud de transferencia de recursos para que se puedan efectuar los pagos en las fechas establecidas.