Bancos de EEUU detectan agentes de IA no autorizados en cuentas de clientes, según Axios

El medio, que cita fuentes conocedoras de la situación, indica que algunos agentes de IA "intentan realizar acciones que parecen ser independientes de las instrucciones de los usuarios", quienes inicialmente sí les han dado sus credenciales de acceso.

En los casos reportados, generalmente el agente de IA "accede a la cuenta de una persona con su permiso y sus credenciales de acceso", lo que ya "contraviene las normas de la mayoría de los bancos, que exigen que sean las propias personas quienes inicien sesión en sus cuentas".

No obstante, algunos bancos han rastreado actividad en la que los agentes, que están programados para atender solicitudes o completar tareas, contactan con centros de atención telefónica o parecen realizar acciones independientes de las instrucciones del usuario, dijeron las fuentes a Axios.

Muchos bancos no son capaces de determinar si la actividad de los agentes de IA en las cuentas responde a instrucciones de los usuarios, señalaron.

En ese sentido, también cita a ejecutivos bancarios que describen como "aterradora" la posibilidad de que los agentes accedan a las cuentas de los clientes y tomen medidas "que puedan afectar a las finanzas" de estos.

La mayoría de los bancos están tomando medidas como autorizar el acceso de "solo lectura" para los agentes, lo que les permite consultar la información financiera de los clientes "sin realizar ninguna acción", y pone como ejemplo la aplicación de presupuesto Quicken.

No obstante, otros bancos están siendo más restrictivos con los agentes de terceros: Morgan Stanley les ha empezado a impedir el acceso a sus plataformas, y JPMorgan, Bank of America y Citi están poniendo límites similares, agrega.

Los bancos también están invirtiendo en la planificación de "peores escenarios" y escenarios del "día después" para "proteger o restablecer rápidamente el acceso de los clientes", pero reconocen que la rápida evolución de la tecnología revela "vulnerabilidades en tiempo real".