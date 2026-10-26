Skydance ofrece a cientos de empleados jubilación anticipada previo al anuncio de despidos

Skydance, en su proceso de integración, llevará a cabo un programa de indemnización voluntaria por despido voluntario, según un memorando presentado a los empleados este lunes por la directiva empresarial al que tuvo acceso la revista Variety.

El plan busca reducir la plantilla para optimizar los costes operativos tras la macrofusión antes de proceder, si fuera necesario, con despidos forzosos en la estructura operativa de la corporación.

"Con la integración de nuestros equipos, reconocemos que no todos verán su futuro aquí, y lo respetamos. Para brindar a empleados que cumplan los requisitos la opción de seguir adelante de una manera que les convenga, vamos a implementar un Programa de Compra Voluntaria. Quienes opten, recibirán una comunicación individual con detalles y condiciones personalizadas, y un plazo para decidir si aceptan esta oferta única", señaló el documento compartido por Variety.

Paramount cerró el pasado 6 de octubre un histórico acuerdo de compra de WBD, una operación valorada en unos 110.000 millones de dólares y cuya culminación estuvo paralizada por meses de litigio antimonopolio tras una demanda presentada por doce estados del país, y a la que se sumó el sindicato de guionistas de Hollywood.

La oposición de los estados a esta fusión radicaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, según la querella.

Bajo el paraguas de Skydance, la nueva compañía unifica a titanes históricos como Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+, concentrando así cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % del segmento de grandes estrenos taquilleros a escala global.