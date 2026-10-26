TikTok activa un grupo de trabajo especializado tras violencia en protestas de Barcelona

TikTok condena todas las formas de violencia y prohíbe el contenido que incita a la violencia o promueve actividades delictivas, afirma la empresa.

Preguntada por EFE, la compañía ha explicado que, ante los recientes disturbios, han activado un grupo de trabajo especializado y ha reforzado los esfuerzos de moderación, incluyendo comprobaciones proactivas y tecnologías de reconocimiento de imágenes y audio para detectar y prevenir contenido infractor.

A medida que la situación evoluciona, TikTok está supervisando de cerca la actividad eliminando vídeos, suspendiendo transmisiones en vivo y bloqueando las cuentas que infringen las normas de la comunidad de la plataforma.

Según la empresa, se han introducido medidas de protección adicionales, que incluyen bloquear las búsquedas que promueven la violencia o actividades delictivas, desactivar el autocompletado para las búsquedas relacionadas con protestas y limitar las recomendaciones de búsqueda.

Asimismo, están recordando a los usuarios que consulten fuentes fiables, fomentando la transmisión en vivo responsable.

Por ejemplo, cuando un usuario busca 'manifestaciónbarcelona' le aparece en primer término un mensaje que dice "acontecimiento en desarrollo". Ahí se puede leer que la situación se está desarrollando rápidamente y que la información disponible ahora puede no estar verificada, ser incompleta, inexacta o estar sujeta a cambios.

"Ten cuidado al ver este contenido y denuncia todo lo que pueda infringir las normas de la comunidad", se lee en el mensaje.

TikTok también está restringiendo temporalmente ciertas funciones de monetización de transmisiones en vivo en los contenidos relacionados con protestas para evitar la explotación financiera.

Las autoridades de la región española de Catraluña (noreste) apeló este lunes a las plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram para que cierren los chats en los que se incita a jóvenes a sembrar el "caos" y a "desestabilizar" la paz social, como ocurrió con los disturbios del pasado sábado en Barcelona.

La consellera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Núria Parlon, explicó que la convocatoria del pasado sábado partió de plataformas como TikTok, donde los impulsores, con identidades camufladas, remitían a grupos de mensajería masiva, como Telegram o WhatsApp, para dar instrucciones sobre cómo actuar.

Los Mossos d'Esquadra (Policía regional catalana) pedirán autorización judicial para rastrear la red a fin de identificar a los autores de la convocatoria de la protesta en Barcelona del pasado sábado, que derivó en disturbios, saqueos y 130 detenidos.

También consultada, Meta, propietaria de WhatsApp, no ha hecho ningún comentario.