Meta busca financiar su expansión en IA con una inversión millonaria de Nvidia

El fabricante de chips estadounidense Nvidia divulgó este martes que invertirá 3.000 millones en la ampliación de capital de la tecnológica Meta para impulsar sus “ambiciones de infraestructura de IA” (inteligencia artificial), incluyendo su modelo y agente Muse.

Nvidia confirmó su compromiso con Meta después de que la propietaria de las redes sociales Instagram, Facebook y WhatsApp anunciara ayer un plan de ventas de acciones para captar 95.000 millones de dólares con los que financiar su negocio, y revelara el interés de varias fabricantes de chips.

Meta aumentará su uso de los productos Vera Rubin y Vera CPU de Nvidia para “mejorar los resultados y escalar las cargas de trabajo con las redes Spectrum X- Ethernet y Bluefield-4”, con el objetivo de “mejorar el costo total de ser propietario” de estos, indica un comunicado de Nvidia.

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Nvidia y Meta buscan así “optimizar la infraestructura de extremo a extremo en pos de unos agentes de IA capaces, eficientes y seguros, para que Muse pueda empoderar a miles de millones de personas”, dijo citado el fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

“La súper inteligencia personal”

Por su parte, Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, dijo que Muse es su herramienta “para llevar a todos la súper inteligencia personal”.

Meta ya adelantó ayer que Nvidia, AMD y Broadcom, de los que es cliente, pretendían invertir conjuntamente unos 5.000 millones en su oferta de acciones, que consta de una operación inicial de 35.000 millones y otra de 60.000 millones sujeta a condiciones a principios del año que viene.

AMD también confirmó este martes su intención de invertir 1.000 millones de dólares en Meta, y señaló que la tecnológica usa sus productos Helios y EPYC para alimentar su agente Muse y recibe asistencia “de día 0” para sus modelos, incluyendo Muse Spark Open y Muse Glimmer.

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La inversión circular entre las empresas involucradas en el desarrollo de la IA ha despertado preocupación anteriormente en Wall Street, dado el alto endeudamiento y las necesidades de financiación que estas requieren.

En Wall Street, Nvidia avanzaba a media sesión un 0,94 % y AMD un 5,24 %, mientras que Meta se dejaba un 1,02 %.