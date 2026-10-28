ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Ciencia
28 de octubre de 2026 - 15:05

El cambio climático agravó hasta un 22 % las inundaciones por la tormenta Boris en Europa

Imagen sin descripción

Redacción Ciencia, 28 oct (EFE).- El cambio climático aumenta el riesgo de precipitaciones extremas (mucha lluvia en poco tiempo) e incrementa aún más el peligro de inundaciones. En el caso de la tormenta Boris, en septiembre de 2024, las agravó en un 22 % en Europa central y oriental, según un estudio.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Aquella tormenta histórica provocó precipitaciones extremas e inundaciones graves en amplias zonas de Europa central y oriental. Polonia, República Checa y Austria se vieron especialmente afectadas. En algunas regiones cayeron varios cientos de litros en pocos días y numerosos ríos se desbordaron.

Una investigación previa demostró que el cambio climático antropogénico, causado por la acción humana, intensificó las precipitaciones durante la tormenta Boris respecto a si no hubiera habido calentamiento global, pero no ahondó en las inundaciones.

Hoy el mismo equipo internacional de investigadores europeos analiza también esta variable en un artículo recogido en Science Advances. Entre los autores está el científico climático español Antonio Sánchez Benítez (afiliado al Instituto Alfred Wegener de Alemania) con quien ha hablado EFE.

En este estudio, el equipo ha ido un paso más allá, combinando simulaciones climáticas con dos modelos hidrológicos diferentes, con el fin de comprobar de qué forma las lluvias caídas en una cuenca hidrográfica generan escorrentía y, en última instancia, provocan inundaciones.

Aunque un aumento de las precipitaciones no conduce necesariamente a un incremento proporcional de la magnitud de las inundaciones, hasta ahora no estaba claro el alcance de este efecto en eventos concretos ni en qué medida podía atribuirse al cambio climático antropogénico.

"Este nuevo estudio muestra que, para este caso y esta región, el aumento de los picos de crecida de los ríos es incluso mayor que el de la precipitación, debido a efectos no lineales", explica Sánchez Benítez.

El equipo ha constatado que, sin el cambio climático antropogénico, las precipitaciones durante la tormenta Boris habrían sido entre un 6 % y un 9 % menores, dependiendo del modelo climático, pero los picos de inundación habrían sido, de media, entre un 14 % y un 22 % más bajos.

En esos porcentajes está la diferencia entre que una tormenta sea severa y cause ciertos daños a que haga estragos y provoque inundaciones con víctimas mortales, como ocurrió con Boris en 2024.

La razón de este aumento desproporcionado de las inundaciones radica en cómo responden las cuencas hidrográficas a las precipitaciones adicionales.

"El suelo puede absorber al principio parte de la lluvia en un episodio de lluvia intensa, pero, una vez saturado, cada milímetro adicional va directamente al río. Por eso, un aumento moderado de la precipitación puede traducirse en un aumento mucho mayor de la escorrentía", señala el investigador español.

El impacto climático en las inundaciones es "especialmente relevante" y actualmente no se suele tener en cuenta en las medidas de protección contra las inundaciones, que, según recuerdan los investigadores, se diseñan para umbrales de crecida específicos.

"Si el cambio climático aumenta las precipitaciones extremas en un 10 %, eso no significa que las inundaciones se incrementen solo un 10 %. También podrían aumentar un 20 %. Si los niveles de las inundaciones superan los umbrales para los que se han diseñado las medidas de protección contra inundaciones, pueden producirse daños graves muy rápidamente", subraya Sánchez Benítez.

"Esto pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta no solo los cambios en la precipitación, sino también en la escorrentía, a la hora de evaluar cómo cambia el peligro de inundación", añade.

Como este impacto del calentamiento en las inundaciones es una característica general, "es probable que se produzca una amplificación similar en otras regiones, incluida España, aunque harían falta análisis específicos para confirmarlo y cuantificarlo", concluye el investigador.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más

Te puede interesar