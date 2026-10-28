El cambio climático agravó hasta un 22 % las inundaciones por la tormenta Boris en Europa

Aquella tormenta histórica provocó precipitaciones extremas e inundaciones graves en amplias zonas de Europa central y oriental. Polonia, República Checa y Austria se vieron especialmente afectadas. En algunas regiones cayeron varios cientos de litros en pocos días y numerosos ríos se desbordaron.

Una investigación previa demostró que el cambio climático antropogénico, causado por la acción humana, intensificó las precipitaciones durante la tormenta Boris respecto a si no hubiera habido calentamiento global, pero no ahondó en las inundaciones.

Hoy el mismo equipo internacional de investigadores europeos analiza también esta variable en un artículo recogido en Science Advances. Entre los autores está el científico climático español Antonio Sánchez Benítez (afiliado al Instituto Alfred Wegener de Alemania) con quien ha hablado EFE.

En este estudio, el equipo ha ido un paso más allá, combinando simulaciones climáticas con dos modelos hidrológicos diferentes, con el fin de comprobar de qué forma las lluvias caídas en una cuenca hidrográfica generan escorrentía y, en última instancia, provocan inundaciones.

Aunque un aumento de las precipitaciones no conduce necesariamente a un incremento proporcional de la magnitud de las inundaciones, hasta ahora no estaba claro el alcance de este efecto en eventos concretos ni en qué medida podía atribuirse al cambio climático antropogénico.

"Este nuevo estudio muestra que, para este caso y esta región, el aumento de los picos de crecida de los ríos es incluso mayor que el de la precipitación, debido a efectos no lineales", explica Sánchez Benítez.

El equipo ha constatado que, sin el cambio climático antropogénico, las precipitaciones durante la tormenta Boris habrían sido entre un 6 % y un 9 % menores, dependiendo del modelo climático, pero los picos de inundación habrían sido, de media, entre un 14 % y un 22 % más bajos.

En esos porcentajes está la diferencia entre que una tormenta sea severa y cause ciertos daños a que haga estragos y provoque inundaciones con víctimas mortales, como ocurrió con Boris en 2024.

La razón de este aumento desproporcionado de las inundaciones radica en cómo responden las cuencas hidrográficas a las precipitaciones adicionales.

"El suelo puede absorber al principio parte de la lluvia en un episodio de lluvia intensa, pero, una vez saturado, cada milímetro adicional va directamente al río. Por eso, un aumento moderado de la precipitación puede traducirse en un aumento mucho mayor de la escorrentía", señala el investigador español.

El impacto climático en las inundaciones es "especialmente relevante" y actualmente no se suele tener en cuenta en las medidas de protección contra las inundaciones, que, según recuerdan los investigadores, se diseñan para umbrales de crecida específicos.

"Si el cambio climático aumenta las precipitaciones extremas en un 10 %, eso no significa que las inundaciones se incrementen solo un 10 %. También podrían aumentar un 20 %. Si los niveles de las inundaciones superan los umbrales para los que se han diseñado las medidas de protección contra inundaciones, pueden producirse daños graves muy rápidamente", subraya Sánchez Benítez.

"Esto pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta no solo los cambios en la precipitación, sino también en la escorrentía, a la hora de evaluar cómo cambia el peligro de inundación", añade.

Como este impacto del calentamiento en las inundaciones es una característica general, "es probable que se produzca una amplificación similar en otras regiones, incluida España, aunque harían falta análisis específicos para confirmarlo y cuantificarlo", concluye el investigador.