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Política
28 de octubre de 2026 - 08:54

Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos

Johana Vega, con vestimenta colorida, abrazada por Eddie Jara en un entorno festivo con flores y chimenea.
La Fiscalía identificó millonarias transferencias a Johana Vega, funcionarios de Petropar y otros.

Además del presunto aumento patrimonial de Eddie Jara sin justificar y su rol de “prestamista”, la Fiscalía resaltó la realización de transferencias por G. 1.336 millones, sin que se haya identificado qué bienes o servicios recibió a cambio. Durante su segundo periodo al frente de Petropar, envió altos montos a su novia, la diputada Johana Vega (ANR); al actual titular de la petrolera estatal, William Wilka; a miembros de su familia, a funcionarios y hasta a exmodelos.

Por ABC Color
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En el acta de imputación, el Ministerio Público realizó una secuencia de operaciones atribuibles a Eddie Ramón Jara Rojas y a su exesposa Karina Estefana Otazú Fleitas, que sostienen la sospecha de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En uno de sus capítulos, la fiscala Yeimy Adle resalta que el expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) realizó 767 transferencias por G. 1.336 millones a 131 beneficiarios entre agosto de 2023 y marzo de 2026, durante su segundo periodo de gestión.

Lo llamativo –para el Ministerio Público– es que con los elementos reunidos no se logró individualizar la contraprestación concreta en bienes o servicios correspondiente a esas operaciones. Es decir, no se sabe por qué estuvo pagando Jara esas elevadas cifras.

Lea más: Según investigación fiscal, Eddie Jara movió G. 5.547 millones “en efectivo”

Los mayores receptores de las transferencias

El mayor beneficiario señalado por la Fiscalía fue Horacio Jara Rojas, hermano de Eddie Jara y actual funcionario de la Cámara de Diputados comisionado a la Agencia Nacional de Tránsito. El mismo recibió G. 206.770.128 distribuidos en 240 transferencias entre agosto de 2023 y marzo de 2026.

En segundo lugar aparece Eliana Caballero, una exmodelo, quien recibió G. 158.560.000 en 43 transferencias entre enero y julio de 2024. Según los antecedentes, fue funcionaria de la Essap hasta febrero de 2023, cuando la destituyeron porque confesó que no tenía funciones y que en horario laboral se dedicaba aotras actividades.

Lea más: Essap despidió a planillera confesa

La diputada peñista Johana Vega Insfrán, pareja de Jara, figura en tercer lugar en la lista de mayores destinatarios de transferencias. La peñista recibió en total G. 126.425.000 en 42 movimientos registrados entre mayo de 2024 y diciembre de 2025.

El cuarto mayor beneficiario es Humberto Campuzano, quien recibió G. 99.750.000 en 19 transferencias. Los movimientos se habrían realizado entre septiembre de 2023 ymarzo de 2025.

La lista también incluye a familiares del expresidente de Petropar. Su hermana Patricia Jara Rojas recibió G. 58 millones en 16 transferencias, mientras que su hermano Víctor Omar Jara Rojas figura con G. 33 millones en 23 movimientos.

Lea más: Imputan a Eddie Jara por supuesto enriquecimiento ilícito en Petropar

A su hija, Mía Cecilia Alejandra Jara Otazú, Eddie Jara le transfirió G. 41 millones en 37 operaciones entre noviembre de 2024 y marzo de 2026.

Así también, se menciona a Mariam Verónica Calvo Arias, quien recibió G. 33 millones entre el 7 de mayo y el 29 de diciembre de 2025. Se trata de la hermana de la exmodelo Alana Calvo, según los archivos de ABC Color, ambos nombres estuvieron vinculados al exsenador Víctor Bogado (ANR) tras el escándalo de la “niñera de oro”.

Eliana Caballero, funcionaria de la Essap despedida luego de confesar que no tenía tareas en su oficina de la Essap.
Eliana Caballero, funcionaria de la Essap despedida luego de confesar que no tenía tareas en su oficina de la Essap.

El presidente y funcionarios de Petropar

Entre los destinatarios citados por la Fiscalía también figura William Wilka, actual presidente de Petropar, quien recibió G. 62.039.230 en 13 transferencias entre septiembre de 2023 y enero de 2026.

La nómina incluye además a Aníbal Enrique Pose Gill, director de Seguridad y Vigilancia de la petrolera, con G. 41 millones en 17 movimientos entre diciembre de 2023 ydiciembre de 2025 Otro nombre es el de Eugenio Torres, un suboficial de Policía asignado a Petropar, quien recibió G. 22 millones en 17 transferencias entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.

También aparece Diana Lorena Cabello Ortúzar, quien según el portal de Contrataciones Públicas fue proveedora de pasajes aéreos de Petropar. Según los datos aportados, recibió de Jara G. 40 millones en seis transferencias entre octubre y noviembre de 2023. Cabello firmó un contrato con Petropar el 3 de noviembre de 2022.

Revisando las fechas de pagos registrados en la DNCP, encontramosque el 25 de octubre de 2023 –cerca de la fecha la cual el presidente de Petropar le envió dinero– Jara viajó a través de su agencia a Miami (Estados Unidos), junto con Wilka y otro funcionario.

Lea más: Los leales a Eddie Jara que los sindicatos de Petropar exigen destituir tras su imputación

Enriquecimiento ilícito

Para establecer el total de G. 1.336 millones, la Fiscalía excluyó 62 transferencias entre cuentas propias de Jara, por G. 220 millones, y otras 32 operaciones correspondientes a devoluciones o rendiciones aPetropar, por G. 123 millones.

Para la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, Jara incurrió en el enriquecimiento ilícito debido a que todo el análisis documental permitió detectar un patrimonio no justificado de más de G. 5.399 millones. Pese a registrar muchos meses “en negativo” y deudas, Jara declaraba haber realizado millonarios préstamos incluso a personas vinculadas a empresas contratadas por Petropar. La imputación sostiene, en grado de sospecha suficiente, que Jara habría “obtenido, poseído y aplicado bienes, derechos, créditos y disponibilidades que excederían su capacidad económica legítima documentada

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