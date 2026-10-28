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ABC en el Este
28 de octubre de 2026 - 10:27

“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú

Carlos “Colorado” Gamarra, en una foto de archivo. Cobra como asesor en la comuna de Minga Guazú y aseguró que cumple funciones y cuenta con documentos que respaldan su trabajo.
Carlos “Colorado” Gamarra, en una foto de archivo. Cobra como asesor en la comuna de Minga Guazú y aseguró que cumple funciones y cuenta con documentos que respaldan su trabajo.

El exfutbolista de la selección paraguaya Carlos “Colorado” Gamarra quedó en el centro de la polémica tras revelarse que percibe G. 9 millones mensuales como asesor deportivo de la Municipalidad de Minga Guazú. Sepa qué dijo el excapitán de la albirroja.

Por ABC Color

El intendente electo, César Paredes (ANR), cuestionó la situación financiera en la que recibirá la Municipalidad de Minga Guazú de manos del jefe comunal saliente, Diego Ríos (ANR). Según afirmó, la institución arrastraría una deuda estimada en G. 25.000 millones y hasta cuatro meses de salarios atrasados.

Paredes manifestó que el proceso de transición se torna complicado debido a la entrega de documentaciones incompletas y sin firma de responsables.

Según sostuvo, hasta el momento no recibió un informe detallado y debidamente respaldado sobre la cantidad de funcionarios, la estructura salarial y el estado de las obras municipales.

Millonaria deuda de la comuna de Minga Guazú

Uno de los principales puntos de preocupación es la situación financiera de la Municipalidad.

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El jefe comunal electo calculó que las obligaciones acumuladas de la institución alcanzarían aproximadamente G. 25.000 millones. También advirtió sobre un desequilibrio entre los ingresos y los gastos corrientes: mientras la recaudación mensual rondaría entre G. 1.000 millones y G. 1.100 millones, los gastos corrientes estarían entre G. 1.200 millones y G. 1.300 millones.

Paredes afirmó que existen funcionarios con salarios pendientes y que los últimos pagos a un sector del personal se realizaron en junio.

Carlos Gamarra cobra G. 9 millones como asesor deportivo

Entre los casos que llamaron la atención del intendente electo figura el del exfutbolista de la selección paraguaya Carlos “Colorado” Gamarra, quien, según Paredes, aparece en la nómina municipal con una remuneración mensual de G. 9 millones como asesor deportivo.

Paredes manifestó que le sorprendió encontrar el nombre del exjugador en la planilla y dijo que inicialmente tuvo que verificar si se trataba de la misma persona. Aseguró que lo había visto en una ocasión en la sede municipal, donde varios funcionarios se acercaron para tomarse fotografías con él.

Ante este escenario, anunció que solicitará auditorías internas y externas una vez que tenga acceso a la documentación, e indicó que recurrirá a la Contraloría General de la República (CGR) para pedir acompañamiento en la revisión de las cuentas municipales.

Gamarra asegura que cumple con su trabajo

Gamarra ante los medios de prensa rechazó las insinuaciones de que perciba un salario sin cumplir funciones y defendió su contratación.

Explicó que su contrato comenzó en febrero de este año y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Explicó que su incorporación se realizó a pedido de los presidentes de la Liga local al intendente Diego Ríos y la posterior aprobación de la Junta Municipal.

El exdefensor afirmó que realiza charlas en instituciones educativas, acompaña actividades deportivas y participa en otras iniciativas organizadas por la Municipalidad. También sostuvo que presenta informes mensuales con fotografías y documentos que, según indicó, respaldan los trabajos realizados.

Minga Guazú también contrató a “influencers”

En abril de este año, en plena campaña electoralista, el intendente Diego Ríos inauguró una obra cuyo costo fue de G. 3.717 millones, ejecutada en la franja de dominio de la ruta PY02 y que, según las denuncias, no contaba con el aval del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En esa misma ocasión, también se cuestionó la contratación de varios “influencers” para producir videos promocionales de una gran fiesta organizada por la Municipalidad.

En el plano político, Ríos llegó a la Intendencia con la chapa de Yo Creo, posteriormente se incorporó a Honor Colorado y, este año, pasó a Fuerza Republicana con la intención de buscar la reelección. Sin embargo, no logró superar las internas partidarias.

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