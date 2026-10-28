Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria

La senadora Zenaida Concepción Delgado (ANR) presentó su primera y única declaración jurada el 16 de junio del 2023, pocos días después de haber jurado como Senadora por Cruzada Nacional (Rápidamente se pasó a las filas del Partido Colorado). En el documeno que se encuentra disponible en la página de la Contraloría General de la República, declaró tener un Patrimonio Neto de casi G. 660 millones.

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No obstante, los datos más llamativos se encuentran en el apartado de las deudas. La parlamentaria que hoy se encuentra al borde de la pérdida de investidura declaró que poseía cuatro grandes créditos:

Sueñolar: G. 9.200.000 (4 cuotas)

Telefonía celular: G 23.760.000 (18 cuotas)

Kw Paraguay Keller Willians: G. 47.760.000 (12 cuotas)

Caja de Jubilación de la Cámara de Senadores: G. 432.000.000 (48 cuotas)

Es decir, apenas 16 días después de haber asumido, ya informó que accedió a un crédito millonario de la Caja Parlamentaria.

Gastos y deudas

Sumadas las cuotas mensuales declaradas, Delgado informó un gasto fijo solo en pago de créditos por G. 16.600.000.

Paralelamente, en el punto 3.3, de egresos mensuales detalló gastos por G. 17.280.000, entre alimentación, servicios básicos, personal dosméstico, entre otros.

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En ese punto, declaró también en concepto de “otros - préstamo”, la cifra de G. 12 millones, que no coincide con lo detallado en el punto de los pasivos.

Sumando solo esa cifra, sus egresos mensuales alcanzan los G. 29.280.000, pero si se tiene en cuenta la primera indicada, el total sería de G. 33.880.000.

Su remuneración total al asumir, entre salario y gastos de representación, era de G. 32.775.640, es decir menos que el total de sus deudas mensuales declaradas.

Compra de terrenos

Delgado declaró ante la Contraloría que tenía G. 7 millones depositados en un banco y G. 320 millones en efectivo. También informó que tenía a su nombre una vivienda ubicada en la ciudad de Luque, cuyo valor ascendía a los G. 783.500.000.

Además, según registros de la Dirección de Catastro, tiene a su nombre tres lotes contiguos a su nombre en Escobar (padrones 2867, 2870 y 2871; 1.080 m² en total), con expedientes de compra/venta ingresados el 30/09/2025 e inscriptos el 17/10/2025. Esos inmuebles aún no fueron incluidos en su DDJJ, debido a que la compra fue posterior a la presentación.

Antes de ser prlamentaria, estuvo 16 años en españa, dedicándose a los “servicios personales”, puntualmente era empleada doméstica, según lo declarado en su campaña. No se encuentran registros de otros negocios más allá de su rol en el Congreso.

Familiares que ya están mejor

La situación económica del hermano de Zenaida, David Delgado Benítez, empezó a mejorar notablemente desde que ella llegó al Congreso. Apenas pocos meses después del juramento, en noviembre del 2023, compró un inmueble en San Bernardino. Tres meses después de esa adquisición, en febrero del 2024, también adquirió un lote en la ciudad de Luque.

Otro hermano de Zenaida cuya situación mejoró es Venancio Emilio Delgado, quien accedió a un departamento dentro del edificio Residentas I de la ciudad de Luque. Su caso saltó luego de que se diera a conocer que e,l ahora exsenador Javier “Chaqueñito” Vera también tuvo acceso a una de estas viviendas que forman parte del proyecto del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

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También fue beneficiado con un departamento en el mismo edificio el sobrino de Zenaida, Alejandro Guzmán Delgado Mallorquín, que previamente ingresó al Congreso como jefe de despacho de su tía. Entre el sueldo y las bonificaciones, su remuneración total ya superó los G. 12 millones en los últimos meses.

La deuda hoy y denuncias de pedidos de dinero

Según los últimos registros, hoy la senadora debe más de G. 230 millones al Fondo de Jubilaciones del Congreso y es codeudora por G. 86 millones. Esos datos fueron confirmados ayer por la exsenadora y presidenta del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, Blanca Lila Mignarro (PLRA).

El debate sobre la situación financiera de Delgado saltó luego de que funcionarias denunciaran un esquema de pedidos de dinero para acceder a nombramientos o permanecer en el cargo.

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Leonarda Vera relató que ingresó al Congreso en 2023 por pedido de la senadora y que llegó a entregarle G. 50 millones. Según su testimonio, consiguió G. 30 millones mediante un préstamo del Banco Nacional de Fomento (BNF) y otros G. 20 millones del Fondo Parlamentario. Sostuvo que la senadora figuró como codeudora de esta última operación y que le entregó el dinero en efectivo dentro de la camioneta de la legisladora, después de una sesión del Congreso.

Por su parte, Lorena Gauto aseguró que ingresó como contratada en octubre de 2023 y que el pedido de dinero surgió cuando comenzó a gestionar su nombramiento permanente. Dijo que inicialmente le solicitaron G. 50 millones, pero solo pudo conseguir G. 15 millones mediante un préstamo del Fondo Parlamentario. La funcionaria afirmó que una persona de su entorno laboral intervino como codeudora porque Delgado ya no podía ofrecer su aval en otra operación (por haber superado el límite).

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Gauto también denunció que, posteriormente, la legisladora le habría reclamado otros G. 100 millones, divididos en dos pagos: G. 50 millones en ese momento y otros G. 50 millones en diciembre.

Esa denuncia ocasionó que la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, junto con otros legisladores, presentó un pedido de pérdida de investidura contra Delgado por presunto uso indebido de influencias, con base en el artículo 201 de la Constitución Nacional.