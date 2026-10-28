¿IPS retirará sus fondos de Ueno? La respuesta al pedido de gremios y asegurados

Organizaciones sociales y de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) reiteraron recientemente su llamado a que la previsional retire los fondos jubilatorios que tiene depositados en Ueno Bank, entidad bancaria vinculada a exsocios comerciales del presidente Santiago Peña.

Se trata de una reacción de parte de los asegurados ante recurrentes denuncias públicas referidas a supuestas irregularidades operativas y transgresiones al marco legal vigente en torno al depósito de fondos del IPS en Ueno.

En julio se reportó que el IPS tenía depositado en Ueno un monto correspondiente a su fondo de jubilaciones y pensiones superior al límite establecido por la Ley de Superintendencia de Jubilaciones, que dicta que la colocación de fondos jubilatorios en una sola entidad financiera no puede superar el 10 por ciento del valor total del portafolio global administrado por la institución depositante ni el 20% del pasivo exigible del emisor.

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Si bien el IPS dijo haber corregido esa situación puntual, la preocupación de los asegurados continúa debido a que muchos miran con suspicacia el meteórico crecimiento que Ueno ha tenido en los últimos años, además de una percepción de favoritismo hacia esa entidad bancaria de parte del ente regulador del sistema financiero, el Banco Central del Paraguay (BCP).

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En conversación con ABC Color este miércoles, el director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, defendió la ubicación de fondos de la previsional en Ueno diciendo que el banco cumple con los requisitos e indicadores de riesgo que el IPS analiza antes de colocar activos en cualquier entidad financiera.

“Al realizar las operaciones, tenemos en cuenta de cada entidad financiera su solvencia, la calidad del activo, la liquidez, la rentabilidad, la gestión administrativa, la calificación de riesgo”, dijo Díaz. “Eso nos arroja unas puntuaciones (y un banco) como mínimo deben tene 60 por ciento para estar habilitados para inversión”.

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“Ueno se presentó en los llamados a concurso y tuvo que competir con otras entidades que también calificaban”, añadió.

Ueno es “el segundo banco que mejor paga”

Díaz manifestó que “la tasa promedio pagada por todas las colocaciones en Ueno está alrededor de 11 por ciento”, lo que, según dijo, lo convierte en “el segundo banco que mejor paga”.

Agregó que actualmente el porcentaje de fondos del IPS colocados en Ueno se encuentra dentro de “los límites prudenciales”.

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Teniendo eso en cuenta, Díaz dijo que no hay “elementos de juicio” que justifiquen una retirada de los fondos de Ueno, y agregó que esos fondos están colocados a plazo, por lo que su retiro “no sería fácil”.