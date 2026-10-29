Chile busca consolidar su rol como "puerta de entrada" a la Antártica

"La confianza de la que goza Chile en el ámbito de las relaciones internacionales, sumada al prestigio de sus instituciones públicas y las capacidades logísticas y de infraestructura, forman un capital de enorme valor para atraer a más países a elegir a Chile como su puerta de entrada a la Antártica", afirmó el secretario de Estado.

Según informó la Cancillería en un comunicado, desde 2004 aumentó de 12 a 21 el número de países que utilizan Punta Arenas, capital de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, como punto de partida hacia el continente blanco para desarrollar sus respectivos programas nacionales de ciencia e investigación, además de otros ocho países que han transitado por la ciudad de manera ocasional.

"Usan nuestros puertos y aeropuertos para sus naves y aviones propios, o contratan servicios en Magallanes para hacer posible sus expediciones científicas", subrayó el Canciller.

Pérez Mackenna destacó que para esta versión de la ECA se espera el desarrollo de unos 50 proyectos con más de 150 científicos en el territorio antártico, equipos que trabajarán en la zona desde noviembre hasta fines de marzo en distintas investigaciones.

"La ciencia antártica tiene un carácter muy especial, porque es una ciencia estratégica, inseparable de la política exterior de Chile, que nos ayuda a explorar y conocer un territorio gigantesco y clave para el futuro del país y del planeta”, sostuvo.

La ECA 63, detalló el Ejecutivo, contempla la operación de bases y campamentos en distintos puntos de la península Antártica y del interior del continente, incluido el glaciar Unión, a cerca de 1.000 kilómetros del Polo Sur.

La Antártica se rige por el llamado Tratado Antártico, firmado inicialmente por 12 países el 1 de diciembre de 1959, que establece que ningún país es propietario del territorio y designa la región como un continente dedicado a la paz y la ciencia.

Si bien la Antártica no está gobernada por nadie, países como Reino Unido, Argentina, Chile, Australia o Nueva Zelanda han reclamado históricamente partes de su territorio.

En 1940, el presidente chileno Pedro Aguirre Cerda fijó mediante un decreto los límites del territorio antártico chileno, y siete años después se inauguró la primera base antártica del país, la actual Base Naval Capitán Arturo Prat.

En la actualidad, Chile tiene al menos diez bases, de las cuales cinco están gestionadas por el Instituto Nacional Antártico Chileno (INACH) y el resto por las Fuerzas Armadas chilenas.