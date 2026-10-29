La Albirroja Sub 15 queda en las puertas de la final del Mundial

La gran campaña realizada en el Mundial/festival desarrollado en Bakú y que finaliza este viernes ilusionaba con llegar a la final. Sin embargo, República Checa resultó un muro insuperable para Paraguay, que para acceder a las semifinales derrotó en el turno matinal a Ghana en los penales.

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Los checos llegaron a un gol tempranero y lograron ampliar la ventaja para jugar el resto del enfrentamiento con tranquilidad hasta configurar el triunfo por 2-0.

El choque inicial del día animado por la Albirroja contra los africanos fue saldado en el desempate por 7-6, tras la igualdad de 2-2 del tiempo “reglamentario” de 40 minutos (20 por etapas). La competencia en espacio reducido se desarrolla con el formato de 8 vs. 8. Es por eso la denominación de Mundial/festival.

Paraguay le ganó en la etapa regular a Seychelles 4-1, a Tahití 8-0, a Gibraltar 3-1 y a Bolivia 3-2. En dieciseisavos de final goleó 4-0 a Chipre, en octavos a Marruecos 1-0, y en cuartos dejó fuera de carrera a Ghana 2-2 (7-6).

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La despedida albirroja será este viernes en el choque por el tercer puesto contra Grecia. El título será definido por República Checa y España.