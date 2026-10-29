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Fútbol
29 de octubre de 2026 - 12:08

La Albirroja Sub 15 queda en las puertas de la final del Mundial

Los integrantes de la selección paraguaya Sub 15 posan antes del partido contra República Checa, en el Campo 10 del complejo Hovsan, en Bakú.
Los integrantes de la selección paraguaya Sub 15 posan antes del partido contra República Checa, en el Campo 10 del complejo Hovsan, en Bakú.Captura de pantalla

La selección paraguaya quedó en las puertas de la final del Mundial/festival Sub 15 de Azerbaiyán al perder contra República Checa por 2-0, en su segunda y última presentación del día.

Por ABC Color
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La gran campaña realizada en el Mundial/festival desarrollado en Bakú y que finaliza este viernes ilusionaba con llegar a la final. Sin embargo, República Checa resultó un muro insuperable para Paraguay, que para acceder a las semifinales derrotó en el turno matinal a Ghana en los penales.

Lea más: Albirroja Sub 15, entre las cuatro mejores del Mundial de Azerbaiyán

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Los checos llegaron a un gol tempranero y lograron ampliar la ventaja para jugar el resto del enfrentamiento con tranquilidad hasta configurar el triunfo por 2-0.

El choque inicial del día animado por la Albirroja contra los africanos fue saldado en el desempate por 7-6, tras la igualdad de 2-2 del tiempo “reglamentario” de 40 minutos (20 por etapas). La competencia en espacio reducido se desarrolla con el formato de 8 vs. 8. Es por eso la denominación de Mundial/festival.

Paraguay le ganó en la etapa regular a Seychelles 4-1, a Tahití 8-0, a Gibraltar 3-1 y a Bolivia 3-2. En dieciseisavos de final goleó 4-0 a Chipre, en octavos a Marruecos 1-0, y en cuartos dejó fuera de carrera a Ghana 2-2 (7-6).

La despedida albirroja será este viernes en el choque por el tercer puesto contra Grecia. El título será definido por República Checa y España.

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