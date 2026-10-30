Ex-CEO de Binance critica troleo de Musk tras ciberataque y le recuerda que es su inversor

El rifirrafe digital se produjo en X, donde Musk respondió con un emoticono con una cara sonriente a un hilo en el que un usuario evocaba la caída de la plataforma FTX y Zhao aseguraba que Binance tiene suficientes activos para cubrir las pérdidas del ciberataque, estimadas en 6.300 millones de dólares.

"Elon, te tengo mucho respeto, pero es mal momento para trolear. Por favor, detente. Nuestras acciones de SPCX (de nuestra inversión de 500 millones de dólares en tu compra de Twitter) valen más de 1.000 millones. Apreciaría si muestras un poco de apoyo. ¡Gracias!", le dijo Zhao a Musk en una amenaza velada.

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, informó este viernes de un incidente de seguridad con un impacto estimado de 6.300 millones de dólares, en lo que algunas firmas apuntan como "el mayor ciberataque de la historia del sector".

Dos firmas de seguridad digital y prevención de delitos financieros acusaron al grupo TraderTraitor, vinculado al gobierno de Corea del Norte, de estar detrás del jaqueo, que multiplica por cuatro el robo de 1.500 millones de dólares a Bybit de febrero de 2025, también asociado a Pionyang.

Binance dijo que ha trabajado con socios del sector de las cadenas de bloques para congelar unos 3.000 millones de dólares en activos afectados y ha asegurado que cubrirá todas las pérdidas mediante su fondo de protección y otros recursos, al tiempo que asegura que los fondos de sus clientes están seguros.

Fundada en 2017 en Shanghái por Zhao, Binance trasladó sus operaciones fuera de China tras las restricciones impuestas ese año al comercio de criptomonedas y pasó a operar internacionalmente sin una sede central única.

Zhao fue condenado en EE.UU. en 2025 a cuatro meses de cárcel tras un acuerdo con las autoridades para resolver acusaciones de blanqueo de dinero que también le obligaba a dejar la dirección de la empresa, pero este año fue indultado por el presidente del país, Donald Trump.