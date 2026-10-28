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Ciencia
28 de octubre de 2026 - 11:45

Putin califica a Elon Musk de “genio" y destaca la cooperación espacial con EE.UU.

Vladimir Putin, presidente ruso.
Vladimir Putin, presidente ruso.MAXIM SHIPENKOV / POOL

MOSCÚ. En plena cumbre Rusia-África en Moscú, Vladímir Putin elogió este miércoles a Elon Musk como “un genio” y afirmó que Moscú y Washington mantienen una estrecha cooperación espacial, pese a la rivalidad y las tensiones por Starlink en Ucrania.

Por EFE
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El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó este miércoles de “genio” al consejero delegado de SpaceX, el multimillonario Elon Musk, y aseguró que Moscú mantiene estrechos contactos con Washington en cooperación espacial.

“Elon Musk es un genio, un verdadero genio. ¿Cuántas naves espaciales tiene en órbita? Más de 5.000”, dijo el jefe del Kremlin en los márgenes de la cumbre Rusia-Africa que se celebra entre hoy y mañana en Moscú.

Seguidamente, en alusión a la incipiente red satelital rusa Rassvet, añadió: “Y nosotros apenas estamos dando los primeros pasos”.

Lea más: Trump niega que él o Musk restringieran el servicio de Starlink para la defensa de Ucrania

Putin, citado por las agencias rusas, dijo que, aunque sean competidores, aboga porque Rusia y EE.UU. no se pongan trabas.

“Tanto nosotros como nuestros socios estadounidenses valoramos esto, y a pesar de todos los problemas políticos, estamos trabajando de forma estrecha”, aseguró.

El papel de Donald Trump

En las últimas semanas el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que sin previo aviso la tecnología Starlink de Musk había dejado de funcionar a partir de ciertas velocidades y que EE. UU. había dejado de advertir a Ucrania antes de algunos ataques rusos con misiles balísticos, entre otras cosas.

No obstante, el pasado sábado, Ucrania agradeció a EE.UU. que el servicio militar de Starlink que emplea el ejército de su país volviera a funcionar sin restricciones, algo que se produjo tras una petición expresa a Musk del líder estadounidense, Donald Trump.

Lea más: La acumulación de basura espacial ya supera las 9.000 toneladas orbitando la Tierra

El propio magnate explicó en su reciente mensaje que las restricciones que se imponen al uso de los satélites Starlink buscan evitar que estos se conviertan en blanco de ataques de represalia rusos, lo que finalmente generaría grandes cantidades de escombros y convertiría “en inutilizable el espacio”.

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