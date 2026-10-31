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Ciencia
31 de octubre de 2026 - 19:20

El FBI acusa a Corea del Norte del ciberataque a Binance por 6.300 millones de dólares

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Nueva York, 31 oct (EFE).- El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) acusó este sábado a Corea del Norte de robar 6.300 millones de dólares en activos virtuales de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance alrededor del pasado jueves 29 de octubre.

Por EFE
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En un comunicado, el FBI se refirió a esta actividad cibernética maliciosa como 'TraderTraitor'.

Los autores de este 'TraderTraitor' convierten los activos robados principalmente en la criptomoneda Ethereum (ETH): "Se prevé que estos activos se blanqueen posteriormente mediante su conversión a través de servicios de finanzas descentralizadas (DeFi) y de intercambio instantáneo, mientras se preparan para las siguientes etapas del proceso de blanqueo", explicó el FBI.

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, informó el viernes de un incidente de seguridad con un impacto estimado en 6.300 millones de dólares, del que aseguró haber bloqueado unos 3.000 millones, y suspendió temporalmente los depósitos y retiros mientras investiga las operaciones no autorizadas.

En un comunicado publicado en su página oficial, la compañía explicó que sus investigaciones preliminares apuntan a que los atacantes pudieron comprometer el ordenador portátil de un ingeniero de operaciones y acceder desde él a uno de sus sistemas para ejecutar retiros de fondos sin autorización.

La empresa señaló que ha trabajado con socios del sector de las cadenas de bloques para congelar unos 3.000 millones de dólares en activos afectados, aunque todavía no ha determinado públicamente el importe definitivo de las pérdidas ni cuánto dinero podrá recuperar.

Así mismo, Binance aseguró que cubrirá todas las pérdidas mediante su fondo de protección de usuarios, conocido como SAFU, y recursos propios, al tiempo que sostuvo que los fondos de sus clientes están seguros.

Fundada en 2017 en Shanghái por el empresario Changpeng Zhao, Binance trasladó sus operaciones fuera de China tras las restricciones impuestas ese año al comercio de criptomonedas y pasó a operar internacionalmente sin una sede central única.

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