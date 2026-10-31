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Gente
31 de octubre de 2026 - 08:00

Maga Paéz celebró la vida de su esposo Patricio Escobar

Mujer con blusa clara y falda larga, dos niños en camisetas claras y un hombre con camiseta clara, todos sonriendo juntos.
Magalí Páez junto al cumpleañero Patricio Escobar y los peques Bautista y Baltasar en una imagen captada por Cynthia González. Instagram/Magalí Páez

El hogar de la influencer Magalí Páez estuvo de fiesta. Es que su esposo Patricio Escobar completó una nueva vuelta al sol. “Sos una gran bendición para nosotros”, expresó Maga en las redes junto a unas bellas postales familiares.

Por ABC Color
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Maga Páez se mostró feliz en su cuenta de Instagram, donde compartió un emotivo mensaje dirigido a su esposo Patricio Escobar, quien ayer 30 de octubre cumplió un año más de vida.

Mujer de blusa blanca y hombre con camiseta beige sonríen y se abrazan, sobre un fondo suave y luminoso.
¡Siempre enamorados! Magalí Páez y Patricio Escobar. (Instagram/Magalí Páez)

“Feliz cumpleaños amor de mi vida, súper papi. Que Dios te guarde y siga guiando tus pasos y te dé sabiduría para guiar a nuestros hijos”, escribió Magalí Páez. El texto fue acompañado de las postales captadas por la fotógrafa Cynthia González.

Lea más: Maga Páez ya es una “Señora de las cuatro décadas”

Sos una gran bendición para nosotros. Te amamos”, destacó Maga Páez junto a las imágenes donde se la ve con el cumpleañero Patricio Escobar y sus pequeños.

Lea más: Catherina Völmecke Segovia, una joven con raíces paraguayas, fue coronada Miss Charm Alemania

Familia compuesta por madre con blusa blanca, padre en camiseta beige, y dos niños con ropa clara, todos sonrientes en un fondo neutro.
¡Bella familia! Magalí Páez y Patricio Escobar con sus hijos Bauti y Balta. (Instagram/Magalí Páez)

La historia de amor de Maga Páez y Patricio Escobar comenzó en noviembre de 2012 y en agosto de 2017 unieron sus vidas en matrimonio. La pareja tiene dos varoncitos, Bautista (6) y Baltasar (4).

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