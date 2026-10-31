Maga Paéz celebró la vida de su esposo Patricio Escobar

Maga Páez se mostró feliz en su cuenta de Instagram, donde compartió un emotivo mensaje dirigido a su esposo Patricio Escobar, quien ayer 30 de octubre cumplió un año más de vida.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida, súper papi. Que Dios te guarde y siga guiando tus pasos y te dé sabiduría para guiar a nuestros hijos”, escribió Magalí Páez. El texto fue acompañado de las postales captadas por la fotógrafa Cynthia González.

Lea más: Maga Páez ya es una “Señora de las cuatro décadas”

“Sos una gran bendición para nosotros. Te amamos”, destacó Maga Páez junto a las imágenes donde se la ve con el cumpleañero Patricio Escobar y sus pequeños.

Lea más: Catherina Völmecke Segovia, una joven con raíces paraguayas, fue coronada Miss Charm Alemania

La historia de amor de Maga Páez y Patricio Escobar comenzó en noviembre de 2012 y en agosto de 2017 unieron sus vidas en matrimonio. La pareja tiene dos varoncitos, Bautista (6) y Baltasar (4).