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Ciencia
31 de octubre de 2026 - 14:14

Una terapia pionera con células madre busca tratar el Parkinson en Japón

El Parkinson es una enfermedad crónica degenerativa neurológica que afecta al sistema motor del cuerpo, muchas veces provocando temblores y dificultades de movimiento.
El Parkinson es una enfermedad crónica degenerativa neurológica que afecta al sistema motor del cuerpo, muchas veces provocando temblores y dificultades de movimiento.Shutterstock

Japón inició en octubre, en el Hospital Universitario de Kioto, el primer trasplante mundial de células madre iPS para tratar el Parkinson. Sumitomo Pharma prevé tratar hasta 30 pacientes antes de marzo de 2029, tras un ensayo que mostró mejoras en cuatro de siete participantes.

Por AFP
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Un paciente comenzó una terapia pionera a nivel mundial para tratar la enfermedad del Parkinson con células madre, declaró este viernes la compañía farmacéutica japonesa encargada del tratamiento, después de su aprobación condicional en el país.

“El primer trasplante fue realizado en el Hospital Universitario de Kioto en octubre”, declaró Sumitomo Pharma el viernes en un comunicado, en el que dio cuenta de los resultados.

Las terapias actuales “alivian los síntomas sin reducir ni detener el avance de la enfermedad”, precisó la entidad.

Lea más: Una terapia de células madre dirigidas reduce hasta un 94 % las fracturas por osteoporosis

El tratamiento de la farmacéutica consiste en el trasplante de millones de células madre pluripotentes inducidas (iPS), provenientes de personas sanas, al cerebro del paciente.

Las iPS son creadas al transformar células adultas “especializadas”, es decir que ya cumplían una función específica en el cuerpo, en células “jóvenes”, que pueden volver a convertirse en casi cualquier tipo de célula del cuerpo.

En este caso, se transforman en precursoras de células de dopamina, que ya no están presentes en las personas con la enfermedad de Parkinson.

Japón aprobó la innovadora terapia en marzo, después de un ensayo clínico exitoso.

El estudio y los resultados

Durante este estudio siete pacientes de entre 50 y 69 años recibieron implantes de cinco o diez millones de células en ambos hemisferios del cerebro.

Posteriormente, se les dio seguimiento durante dos años y no se observaron efectos adversos graves. Cuatro pacientes mostraron mejoras en sus síntomas.

Sumitomo Pharma anunció el viernes que planea realizar trasplantes en entre 20 y 30 pacientes de aquí a marzo de 2029. Está llevando a cabo un ensayo clínico también en Estados Unidos.

Lea más: Una terapia personalizada evita una amputación tras una grave herida de guerra

El Parkinson es una enfermedad crónica degenerativa neurológica que afecta al sistema motor del cuerpo, muchas veces provocando temblores y dificultades de movimiento.

A nivel mundial, la Fundación para el Parkinson estima que la enfermedad afecta a más de 10 millones de personas.

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