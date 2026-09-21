Una terapia de células madre dirigidas reduce hasta un 94 % las fracturas por osteoporosis

Células madre con “GPS” para reparar el hueso

Una terapia experimental que emplea células madre de la propia paciente, modificadas para localizar el tejido óseo dañado, logró reducir hasta un 94 % las fracturas en mujeres con osteoporosis avanzada durante un seguimiento de seis años. El tratamiento, administrado en una sola sesión intravenosa, busca sustituir la necesidad de tratamientos farmacológicos crónicos por una intervención regenerativa dirigida.

La investigación fue desarrollada por especialistas del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia, y del Miami Veterans Affairs Medical Center, en Estados Unidos. También participaron la Universidad de Murcia, el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y grupos de la Red de Terapias Avanzadas TerCel-TeraV Plus, vinculada al Instituto de Salud Carlos III.

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Según informó EFE, los resultados fueron publicados en la revista Cell y recogidos por Nature. Los investigadores preparan ahora un ensayo clínico de mayor escala, previsto para comenzar en 2027.

Cómo funciona el tratamiento

La propuesta parte de células madre mesenquimales obtenidas de la médula ósea de cada paciente. Antes de ser reintroducidas en el organismo, estas células son alteradas mediante la incorporación de azúcares en su membrana.

Ese procedimiento pretende dotarlas de una especie de mecanismo de orientación biológica —descrito como un “GPS”— que facilite su llegada al hueso. Una vez allí, las células contribuirían a estimular la formación de nuevo tejido óseo y a reparar áreas afectadas por la pérdida de densidad y estructura.

Robert Sackstein, autor principal del estudio y director del Programa de Glicobiología Traslacional del Miami Veterans Affairs Medical Center, sostuvo que la estrategia supone un cambio en el enfoque tradicional contra la osteoporosis. Frente a los fármacos que suelen requerir una administración prolongada, la terapia celular se plantea como una única intervención con capacidad de revertir parte del deterioro óseo.

Un ensayo inicial con diez pacientes

La primera evaluación clínica incluyó a diez mujeres de entre 51 y 72 años, todas con osteoporosis avanzada y antecedentes de al menos una fractura. Tras recibir la infusión de células madre modificadas, las participantes fueron seguidas durante seis años.

Durante ese período, ninguna registró efectos secundarios graves. Además de la reducción de hasta el 94 % en las fracturas, el estudio detectó mejoras en indicadores asociados a la producción de hueso, junto con una disminución del dolor y de la discapacidad.

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Las biopsias realizadas antes de la terapia y 120 días después revelaron un incremento significativo del área de tejido óseo. La mayoría de las pacientes también comunicó alivio del dolor en distintos momentos del seguimiento, con reducciones estadísticamente relevantes según los investigadores.

Una enfermedad extendida y de alto impacto

La osteoporosis afecta a una de cada tres mujeres mayores de 50 años y está relacionada con alrededor de 10 millones de fracturas anuales en el mundo, de acuerdo con los datos citados por EFE. Su gravedad no reside solo en la pérdida de masa ósea: las fracturas, especialmente las de cadera y columna, pueden limitar la autonomía, agravar otras enfermedades y elevar el riesgo de discapacidad.

El tratamiento habitual se basa en fármacos destinados a frenar la degradación del hueso o estimular su formación. La nueva investigación propone intervenir sobre el mecanismo de regeneración ósea con células de la propia persona, reduciendo además el riesgo de rechazo inmunológico asociado a materiales biológicos externos.

Próxima etapa: ensayos multicéntricos

Los resultados todavía proceden de un grupo reducido de pacientes, por lo que su eficacia y seguridad deberán confirmarse en estudios más amplios. El siguiente ensayo clínico incluirá a un número mayor de mujeres de más de 50 años y está previsto para 2027.

Posteriormente, los equipos investigadores proyectan estudios multicéntricos con la participación de más hospitales y países, y con varios cientos de pacientes. Esa fase permitirá evaluar si los efectos observados en el ensayo inicial se reproducen en poblaciones más diversas y determinar el lugar que esta terapia podría ocupar en el tratamiento de la osteoporosis avanzada.