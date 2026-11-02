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Tecnología
02 de noviembre de 2026 - 12:30

Anthropic actualiza su folleto de salida a bolsa con los resultados del tercer trimestre

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Nueva York, 2 nov (EFE).- La tecnológica estadounidense Anthropic, creadora del modelo Claude, presentó este lunes una enmienda a su folleto de salida a bolsa ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) para incluir sus resultados financieros del tercer trimestre y ofrecer así a los inversores una visión más completa de la situación de su negocio.

Por EFE
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​Según el documento, la empresa alcanzó unos ingresos de 33.242 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, lo que supone un incremento interanual del 1.206 % frente a los 2.545 millones de dólares registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Solo durante el tercer trimestre, la facturación se situó en unos 17.000 millones de dólares, frente a los 11.555 millones del trimestre anterior y los 1.382 millones del mismo periodo de 2025.

En cuanto a los resultados, la compañía registró pérdidas netas de 104.039 millones de dólares entre enero y septiembre, frente a los 25.107 millones que perdió en el mismo tramo de 2025, aunque la mayor parte se debe a ajustes contables, según el nuevo folleto.

En el formulario S-1 modificado, Anthropic también indicó que ha suscrito compromisos de compra y contratos de arrendamiento por un importe total aproximado de 895.400 millones de dólares, de los cuales "la inmensa mayoría está relacionada con capacidad de cómputo e infraestructura" para Inteligencia Artificial (IA).

La compañía solicitó cotizar en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo ANT, aunque todavía no ha determinado el precio ni el número de acciones que ofrecerá.

Según medios como The Wall Street Journal, la empresa prevé debutar en bolsa durante la semana del 16 de noviembre, aunque no ha confirmado una fecha concreta.

Las estimaciones publicadas por la prensa especializada sitúan su posible valoración entre 1,5 y 2 billones de dólares.

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