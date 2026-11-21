La primera mitad tuvo como gran protagonista a Boca Juniors, un equipo que, como a lo largo del certamen, nuevamente demostró que es un equipo con carácter para llevarse a los rivales por encima, jugando con aplomo, personalidad y concentración una supremacía que también era el reflejo de la postura cautelosa asumida por el Atlético Mineiro, que se sentía sometido y casi sin poder escapar del asedio xeneize.

Desde el inicio, Boca fue decidido a poblar el campo contrario, y apenas a los tres minutos contó con una chance inmejorable para adelantarse mediante un centro de Sebastián Villa amortiguado en la cobertura albinegra, que hizo que el esférico ganara elevación y cayera a la posición de Everson, quien, en su intención de embolsar, increíblemente dejó que se le escurriera el esférico y lo dejó a merced de Miguel Merentiel, quien, con el arco a su merced, terminó definiendo contra el larguero.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena se mostraba intenso en la calurosa Barranquilla, y tenía como costado predilecto para generar sus avances la banda izquierda, donde actuaba el colombiano Sebastián Villa, a quien no podía frenar ni con marca individual ni escalonada. El extremo cafetero generó otra chance de gol escapando sobre su andarivel y metiendo el centro al segundo poste para que Ascacíbar terminara concretando el tanto que no subió al marcador por offside.

Llegando al primer cuarto de hora, el elenco argentino logró inaugurar el marcador, con un tanto que tuvo su origen en una incursión ofensiva de Lautaro Blanco, quien metió el centro que cruzó toda el área para que el esférico cayera a la posición de Tomás Aranda; este se fabricó el resquicio con un enganche de derecha para luego sacar el zurdazo bloqueado por Vitão, que desvió el balón hacia la posición de Santiago Ascacíbar, quien, ahora sí en posición lícita, sacó el derechazo al techo del arco, incontenible para Everson.

Tras el gol, el encuentro por momentos contó con mucho roce y mucha intensidad, un trámite que favorecía al Xeneize, que es un equipo con carácter cuando hay que plantarse. Al equipo argentino le quedó corta la mínima ventaja del primer tiempo, en el que generó varias chances para duplicar su diferencia, entre las que se destaca el tiro de esquina de Lautaro Blanco, abierto, al punto penal, donde atropelló Lautaro Di Lollo para aplicar el potente cabezazo que Everson sacó estirándose sobre su costado derecho.

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Para el complemento, el entrenador del “Galo”, Eduardo Domínguez, realizó una triple variante para cambiar el semblante ofensivo de su equipo, pero recibió un gol de vestuario, con una jugada que nació desde una pelota larga de Facundo Herrera, que encontró por izquierda a Villa, quien controló el esférico e hizo pasar el balón por encima de Ángelo Preciado para tener despejado el panorama, avanzar metros y meter el centro rastrero que terminó rubricando Miguel Merentiel conectando de primera el esférico al fondo de la red.

Las variantes y la necesidad lograron cambiar el semblante ofensivo del “Galo”, porque el elenco brasileño empezaba a arrimarse a la portería del colombiano Álvaro Montero, aprovechando además los baches que empezaba a dejar el elenco azul y oro, producto del enorme desgaste que empezaba a pasar factura. El “Vasco” Arruabarrena logró detectar esa situación y empezó a mover la banca pasando la hora de partido, refrescando líneas para controlar el asedio brasileño.

El colombiano Sebastián Villa se mantuvo como el arma más letal y desequilibrante de Boca Juniors, jugando a un ritmo altísimo hasta que dejó la cancha en el último cuarto de hora. Con bravura, vehemencia y agresividad, el “Xeneize” neutralizó los embates brasileños bajo el calor extenuante de Barranquilla e incluso dispuso de varias ocasiones para hacer abultada la diferencia. Finalmente, la doble diferencia resultó corta, pero suficiente para consagrar al conjunto argentino como el máximo ganador de la Copa Sudamericana con tres conquistas.