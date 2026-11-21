En un video viralizado en las redes sociales se puede apreciar la pelea que se registró anoche- viernes 20 de noviembre- en el estadio Gigante de Chicano, de la ciudad de Horqueta.

El compromiso corresponde al clasificatorio para las finales que se jugarán en la ciudad de Ñemby, en el mes de diciembre.

A poco de concluir el partido que lo ganaba 3 a 2 el seleccionado local a Vallemí, se inició el descontrol en la cancha. Según los reportes, la pelea inició cuando un jugador del equipo visitante agredió físicamente a un atleta horqueteño.

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Posteriormente ya se involucraron algunos padres de los jugadores y otros aficionados. En la filmación se ve que no había mucho público, pero algunos de los que estaban participaron de las agresiones.

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Ante esta situación agentes de la Policía Nacional trataron de impedir más agresiones físicas, intervinieron dirigentes de ambas selecciones. Incluso se observa cuando un jugador de Vallemí pateó a un uniformado.

Los árbitros dieron por concluido el partido debido a la situación presentada.

Hoy y mañana continúan los partidos

Luego de un acuerdo entre los dirigentes de Horqueta, Vallemí y Concepción, se eligió a Horqueta como sede de los partidos eliminatorios del grupo 5, llave 2.

Hoy juegan Horqueta y Concepción y mañana Concepción ante Vallemí. El ganador de esta llave debe jugar, por un cupo al nacional, ante el ganador del grupo 5, llave 1 que lo integran Amambay, Yby Yaú y Capitán Bado.