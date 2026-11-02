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Tecnología
02 de noviembre de 2026 - 06:15

La comunidad iberoamericana pone el foco en las oportunidades y los desafíos de la IA

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Madrid, 2 nov (EFE).- La comunidad iberoamericana pone mañana el foco en la acelerada transformación digital que están experimentando las sociedades y las oportunidades de la inteligencia artificial, pero también en la necesidad de que esa 'agenda digital' se centre en las personas, el desarrollo sostenible, la cohesión social y la protección de los derechos fundamentales.

Por EFE
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Será en dos encuentros que preceden a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se va a celebrar en Madrid los días 4 y 5: el Foro Digital -que reunirá a responsables institucionales, expertos en computación, investigadores, activistas por los derechos digitales y empresarios- y la I Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que impulsará varias iniciativas relacionadas con esta tecnología.

Así, y en formato abierto, el Foro Digital permitirá conocer el testimonio de la mexicana Olimpia Coral, quién sufrió la violencia sexual a los 18 años cuando su expareja difundió sin su consentimiento imágenes íntimas y ella inició una lucha que derivó en la 'Ley Olimpia', una reforma legal que permitió reconocer la violencia digital y las violaciones a la intimidad sexual como formas de violencia contra las mujeres.

Su labor (fue citada en 2021 como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time) ha situado en el epicentro de la conversación y del debate político conceptos como 'consentimiento', 'intimidad', 'dignidad' o 'derechos humanos en internet'.

Durante el Foro, además de Olimpia Coral, intervendrán como ponentes la científica Elizabeth Bodine-Baron, experta en redes y sistemas complejos, y el director del Centro Nacional de Supercomputación, Mateo Valero, y se sucederán cuatro paneles temáticos para debatir sobre derechos digitales y protección de los menores en internet; la conectividad, la ciberseguridad y las infraestructuras críticas; la administracion en la era digital; y la IA "confiable y soberana".

El evento pretende situar la transformación digital y las nuevas tecnologías como la IA en el centro de la agenda iberoamericana, como 'motor económico' pero también como un factor importante para la cohesión social, la democracia y la competitividad regional, ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que ha subrayado el interés de proyectar la voz de Iberoamérica sobre estos asuntos en el escenario internacional.

Durante el Foro Digital que se va a celebrar mañana en Madrid se intercalarán las ponencias de los tres especialistas con las mesas redondas y paneles monográficos, en los que van a participar numerosos empresarios, investigadores y representantes institucionales, entre ellos el director regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, Roberto Benes, o la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona.

Intervendrán también durante el Foro el ministro de Administración Pública de República Dominicana, Sigmund Freund, o la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento, e Innovación de Chile, Ximena Lincolao, además de los titulares de la cartera de Transformación Digital del Gobierno español, Óscar López -que inaugurará la jornada junto al secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand- o el titular de Economía, Carlos Cuerpo -en la clausura-.

Tras el Foro Digital se celebrará, también mañana y en víspera de la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana, la I Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que reunirá a los responsables institucionales de los 22 países iberoamericanos y durante la que está previsto impulsar varias iniciativas relacionadas con esta disruptiva tecnología.

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